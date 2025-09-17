BNB explose : Binance proche d’un accord avec la justice US

Le marché crypto retenait son souffle avant la décision de la Fed. Pourtant, un autre événement a volé la vedette : BNB s’est envolé de près de 3 %, atteignant un sommet autour de 963 $ avant de retomber légèrement sous les 950 $. En cause, la perspective d’un accord avec la justice qui a immédiatement dopé le moral des investisseurs. Alors que le reste du marché restait prudent, BNB a surperformé et attiré des volumes en forte hausse.

La fin d’un contrôle judiciaire encombrant ?

Les rumeurs selon lesquelles Binance serait sur le point de conclure un nouvel accord avec le Département de la Justice (DOJ) américain se font plus persistantes. L’accord potentiel viserait la suppression de l’une des conditions phares du règlement de 4,3 milliards $ conclu en 2023.

À l’époque, Binance avait dû accepter la présence d’un moniteur judiciaire externe. Un dispositif alors mis en place dans le but de s’assurer que la plateforme était à nouveau dans les rangs. L’auditeur est notamment chargé de vérifier la conformité des opérations de Binance après les accusations de violations liées au transfert d’argent et au blanchiment.

Mais Binance va devoir faire amende honorable

Si le département de justice valide cette nouvelle phase, la surveillance sera probablement levée. En échange, Binance devra certainement fournir des garanties de conformité. Cela pourrait prendre la forme d’un renforcement de ses propres systèmes internes de signalisation et de conformité. Autrement dit : moins de surveillance externe, mais plus de rigueur en interne.

A vrai dire, il existe déjà quelques précédents qui ne manqueront pas de peser en faveur de Binance. En effet, le département de justice américain a récemment libéré d’autres entreprises de ce type de supervision. On peut entre autres, citer NatWest Group au Royaume-Uni ou Austin, un grand constructeur naval, tous deux soulagés en échange de garanties renforcées.

Un impact immédiat sur BNB

L’annonce, relayée par Bloomberg, a eu un effet instantané sur le marché. Le prix du BNB a bondi, atteignant son niveau le plus élevé depuis plusieurs mois. Les volumes d’échange ont explosé, signe que les investisseurs ont pris cette rumeur très au sérieux.

À 950 $, BNB se rapproche d’une zone de résistance importante. Une cassure nette pourrait rouvrir la voie vers le seuil psychologique des 1 000 $, absent depuis longtemps du radar. En revanche, un échec à consolider au-dessus des 930-950 $ laisserait craindre un retour vers les 880-900 $.

Un signal plus large pour le marché

Une embellie qui loin d’être anodine, traduit un regain de confiance certain dans l’écosystème Binance. En effet, celui-ci demeure la première plateforme mondiale en termes de volumes. La levée d’une contrainte judiciaire lourde enverrait un signal positif aux régulateurs, aux investisseurs institutionnels et à l’ensemble du marché.

Mais la prudence reste de mise. Le DOJ n’a pas encore pris de décision finale. De plus, le Trésor américain maintient son propre moniteur sur Binance, qui restera en place même en cas d’accord.

Un catalyseur pour BNB, mais pas sans conditions

La flambée du BNB prouve que le marché crypto réagit toujours avec intensité aux signaux réglementaires. Si l’accord avec le DOJ se confirme, Binance pourrait tourner une page compliquée et renforcer son image auprès des investisseurs.

Mais tant que la décision n’est pas officielle, la volatilité reste élevée. Pour l’instant, BNB profite du vent d’optimisme. Reste à voir si ce souffle se transformera en véritable tendance haussière durable.

Source : Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :