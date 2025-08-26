CZ lance un fonds BNB d’1 milliard : vers un BNB à 1 000 $ ?

L’écosystème Binance revient sur le devant de la scène avec une annonce qui pourrait redéfinir le statut du BNB. Le family office de Changpeng Zhao (CZ), YZi Labs, a confirmé son soutien à la création de The BNB Treasury Company. Cette nouvelle structure ambitionne non seulement d’accumuler massivement du BNB, mais également de réaliser une introduction en Bourse (IPO) au Nasdaq, avec l’objectif de lever 1 milliard de dollars.

Cette initiative rappelle la stratégie de MicroStrategy avec le Bitcoin, mais elle se concentre exclusivement sur le Binance Coin. En misant sur cette approche, CZ espère transformer le BNB en un actif incontournable pour les investisseurs institutionnels.

Une IPO pour exposer le BNB aux institutions américaines

La direction de The BNB Treasury Company a été confiée à David Namdar, ancien cofondateur de Galaxy Digital, tandis que la gestion opérationnelle sera assurée par 10X Capital. Avec une telle gouvernance, le projet vise à donner des garanties de sérieux aux régulateurs et aux investisseurs.

Grâce à cette IPO, les fonds levés serviront à renforcer l’écosystème BNB. Une partie sera allouée à des subventions pour la communauté, tandis qu’une autre financera des investissements technologiques stratégiques. De cette manière, le projet ambitionne d’institutionnaliser le BNB en suivant une trajectoire similaire à celle des grands fonds Bitcoin cotés aux États-Unis.

Un contexte marqué par les défis réglementaires de Binance

Cependant, cette opération ne se déroule pas dans un climat apaisé. Changpeng Zhao, fondateur de Binance, fait toujours face à des enjeux judiciaires et financiers liés aux enquêtes de la SEC. Pour convaincre Wall Street, le projet devra donc démontrer une transparence totale et répondre aux exigences de conformité américaine.

Malgré ces obstacles, l’intérêt institutionnel pour le BNB semble croissant. Plusieurs acteurs du secteur envisagent déjà de lancer des structures similaires pour accumuler ce jeton. Cette multiplication des initiatives confirme une dynamique : le BNB est désormais perçu comme un actif stratégique, au-delà de son rôle utilitaire sur Binance Smart Chain.

Une réaction immédiate du marché : le BNB en route vers 1 000 $ ?

L’annonce a rapidement enflammé les marchés. Le prix du BNB a bondi à près de 670 dollars, atteignant ses plus hauts niveaux de l’année. Les analyses techniques identifient désormais un scénario possible de franchissement des 1 000 dollars, seuil psychologique qui transformerait le jeton en véritable poids lourd des cryptos.

Cette perspective est alimentée par plusieurs facteurs : l’arrivée de capitaux institutionnels via l’IPO, la crédibilité renforcée par la présence de figures reconnues comme David Namdar, et surtout, la stratégie assumée de positionner le BNB comme une alternative crédible à l’Ethereum ou au Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels.

Vers une nouvelle ère pour Binance Coin ?

Avec ce projet, CZ tente un pari audacieux : faire du BNB un actif institutionnel de premier plan. Si l’opération réussit, elle ouvrirait la voie à une nouvelle phase d’adoption pour la cryptomonnaie. Les investisseurs traditionnels disposeraient alors d’une exposition réglementée, sécurisée et directement cotée en Bourse.

Pour le marché, cela représenterait un tournant majeur, car le BNB passerait du statut de jeton utilitaire lié à un exchange à celui d’actif de réserve potentiellement incontournable. En parallèle, le soutien financier d’un milliard de dollars donnerait à Binance et à sa communauté les moyens d’accélérer l’innovation, consolidant ainsi l’attractivité du réseau.

