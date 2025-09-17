CZ est de retour chez Binance : ce que cela changerait pour les plateformes d’échange crypto

Le retour de Changpeng Zhao aux commandes de Binance ? Originaire de la province de Jiangsu, le fondateur et ex-PDG de Binance pourrait reprend la tête de la plus importante plateforme crypto du marché ? Bien que cela ne soit qu’une spéculation, et qu’il n’y a rien de confirmé à ce jour, certains signes laissent paraître un tel changement. Qu’est-ce que cela impliquerait pour l’industrie ?

CZ change sa biographie : signe d’un retour en force dans l’écosystème ?

En 2023, lorsque Gary Gensler se retrouvait encore à la tête de la SEC, une croisade fut menée à l’encontre de Binance. Pour sauver l’entreprise, dans le cadre d’un accord, CZ a plaidé coupable devant la justice américaine pour des infractions liées au blanchiment d’argent.

Condamnée le 30 avril 2024 à quatre mois de prison et une amende de 50 millions de dollars, Binance a réglé de son compte une pénalité s’élevant à 4,3 milliards de dollars. Cependant, avec l’arrivée de Paul Atkins à la SEC en début d’année 2025, et le revirement à 180 degré de la politique aux États-Unis, le climat réglementaire est bien distinct, beaucoup plus souple et favorable à l’innovation.

Avec l’abandon de l’action civile contre Binance et CZ, ce dernier a toutefois été interdit de reprendre la gestion et la direction de certaines fonctions. Pour autant, dans sa biographie X, le compte officiel de @binance est de retour. Signe d’une réintégration de CZ dans un rôle stratégique qui n’est pas prohibé par les déboires ayant eu lieu sous l’ère Gensler ?

Une personnalité favorable au développement de Binance

Figure reconnue de l’écosystème crypto, un retour sur le devant de la scène ne sera pas aussi simple. Certaines polémiques ont également émergées ces derniers mois lorsque l’ex-fondateur de Binance réalisait la promotion de certains memecoins.

Toutefois, cela ne l’a pas empêché d’obtenir le rôle de conseiller stratégique pour le Pakistan Crypto Council (PCC) ou une implication avec Binance Labs et Yzi Labs (activités portant sur l’investissement).

Un retour chez Binance serait très probablement accueillie comme une bonne nouvelle. Effectivement, sous son égide, la plateforme d’échange a connue une croissance fulgurante, alimentée par un contexte haussière en 2020 et 2021.

Binance, une situation de monopole ?

Leader du secteur, binance est marqué par :

Un volume quotidien qui dépasse les 20 milliards de dollars.

Plus de 2 100 marchés qui disponibles.

Une multitude de produits et fonctionnalités et près de 200 milliards de dollars en réserves.

Au fur et à mesure des années, c’est devenu un véritable géant du Web 3. La plateforme s’assoit à ce jour sur une certaine forme de monopole. Sur la première moitié d’année, le géant asiatique détenait près de 40 % des parts de marché.

Dans ce contexte où bitcoin et ethereum rebondissent, BNB marque de nouveaux sommets. Dépassant à ce jour les 900 dollars, moins d’une centaine de dollars séparent le cours d’un prix à quatre chiffres. Capitalisé à hauteur de 133 milliards de dollars, le jeton natif est une stratégie. Dans ce contexte, beaucoup se positionnent sur des jetons comme OKB (OKX), BGB (Bitget) ou CRO (Crypto.Com).

