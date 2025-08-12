Binance Europe : retirez désormais vos cryptos avec Mastercard

Binance renforce ses solutions de conversion crypto-fiat pour ses clients de l’Espace économique européen (EEE) et du Royaume-Uni. Cette année, la plateforme a lancé deux fonctionnalités intégrées à son service « Buy & Sell ». Sell to Card et Withdraw to Card, toutes deux propulsées par la solution Mastercard Move. Objectif : offrir un moyen plus rapide et plus simple de transformer ses cryptomonnaies ou ses soldes en euros en fonds immédiatement disponibles sur sa carte bancaire.

Quand la carte devient un pont entre crypto et argent liquide

Jusqu’à présent, retirer ses fonds depuis Binance impliquait souvent un virement bancaire classique, parfois long et contraignant. Désormais, ce nouveau partenariat Mastercard permet à la plateforme d’échange de mettre les cartes bancaires au cœur des dépôts et retraits. En un clic, il est donc possible de convertir ses gains crypto en euros et de les rendre immédiatement disponibles pour des achats ou retraits.

Cette nouvelle intégration règle bien plus qu’un simple problème de rapidité. C’est un véritable virage dans la manière dont les plateformes d’échange abordent l’off-ramping. Autrement dit, la conversion d’un capital crypto vers le système financier traditionnel. Binance et Mastercard entendent ainsi offrir une expérience plus fluide, éliminant la nécessité de jongler entre plusieurs services.

Sell to Card et Withdraw to Card : deux usages, un même objectif

La différence entre les deux options est subtile mais importante :

Sell to Card s’adresse aux détenteurs de cryptomonnaies qui veulent vendre directement un actif numérique et recevoir la contre-valeur en euros sur leur carte.

s’adresse aux détenteurs de cryptomonnaies qui veulent vendre directement un actif numérique et recevoir la contre-valeur en euros sur leur carte. Withdraw to Card est destiné à ceux qui disposent déjà d’un solde en euros sur Binance suite à un dépôt ou à une conversion précédente. C’est ce service qui permet d’en faire le transfert vers leur carte.

Dans les deux cas, les fonds sont crédités sur la carte en un temps record. Un atout majeur qui devrait permettre à Binance de constater une augmentation du nombre de ses utilisateurs.

La recette de la simplicité sur l’app et le site Binance

L’activation de ces services ne nécessite aucune manipulation complexe. Depuis la page Buy & Sell Crypto :

Pour vendre vers une carte, il suffit de choisir l’onglet « Sell », de sélectionner la cryptomonnaie, de définir le montant en euros, puis d’opter pour « Card » comme méthode de paiement.

vers une carte, il suffit de choisir l’onglet « », de sélectionner la cryptomonnaie, de définir le montant en euros, puis d’opter pour « Card » comme méthode de paiement. Pour retirer un solde en euros, il faut se rendre sur l’onglet « Withdraw », sélectionner « Card », indiquer le montant et valider.

Aucune passerelle intermédiaire, aucun délai bancaire prolongé. La transaction passe directement de Binance à la carte Mastercard. Un fait suffisamment rare pour être mentionné dans le monde de la crypto.

Vers une adoption accrue de l’off-ramping instantané

Cette nouveauté pourrait bien influencer les habitudes des utilisateurs en Europe. En réduisant les frictions entre crypto et monnaie fiduciaire, Binance et Mastercard ajoutent une corde de plus à l’arc de l’adoption massive.

Les traders comme les investisseurs occasionnels y trouvent un moyen de débloquer plus vite leurs gains. Pour les utilisateurs de Binance, il sera donc plus aisé de couvrir une dépense imprévue ou de sécuriser une plus-value.

Si la conversion crypto-fiat reste un point sensible pour l’ensemble du secteur, ce type de partenariat illustre une tendance claire. Le rapprochement de la crypto de l’usage quotidien, sans compromis sur la rapidité et la simplicité.

