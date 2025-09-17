XRP vers 50 $ : SWELL 2025 réveille les bulls avec le scénario de 2017

Après plusieurs mois d’hésitation, le jeton de Ripple consolide autour des 3 $, mais certains analystes voient bien plus haut. Pour Sistine Research, le graphique du XRP ressemble étrangement au cycle de 2017, celui qui avait vu le token s’envoler de plusieurs milliers de pourcents en quelques mois.

Leur projection est ambitieuse : une cible comprise entre 33 et 50 $ dans un scénario conservateur. Et pour les plus audacieux, le potentiel pourrait même grimper vers 77 à 100 $ si la configuration technique se confirme.

Le parallèle avec 2017

Le signal technique mis en avant est la formation d’un cup and handle, un schéma haussier classique qui précède souvent des rallyes explosifs. En 2017, ce même type de pattern avait marqué le point de départ de l’ascension historique du XRP.

Aujourd’hui, le contexte est différent mais jugé encore plus favorable. Le marché est plus mature, les investisseurs institutionnels participent activement et Ripple dispose désormais d’une infrastructure élargie. En clair, les ingrédients d’un scénario encore plus spectaculaire sont réunis.

SWELL 2025, un catalyseur décisif

‼️ SWELL 2025 IS EXPECTED TO BOOST XRP MARKET MOMENTUM AND INVESTOR INTEREST AMID RIPPLE’S EXPANSION AND LEGAL CLARITY‼️



“Any updates around RLUSD adoption, live tokenisation pilots, or new product integrations could serve as a spark for renewed attention and trading… pic.twitter.com/w4NDEjHc1g — SMQKE (@SMQKEDQG) September 16, 2025

Au-delà de la technique, l’attention se concentre sur Swell 2025, la conférence phare de Ripple. L’événement, prévu dans quelques semaines, est considéré comme un moment charnière.

Les observateurs estiment que Ripple pourrait y annoncer :

des avancées sur RLUSD , son stablecoin adossé au dollar,

, son stablecoin adossé au dollar, des résultats concrets sur les pilotes de tokenisation d’actifs réels (immobilier, matières premières, etc.),

(immobilier, matières premières, etc.), et de nouveaux partenariats institutionnels.

De telles annonces renforceraient le rôle du XRP comme actif de liquidité dans l’écosystème Ripple. Pour de nombreux investisseurs, Swell pourrait donc agir comme le déclencheur psychologique d’un nouveau cycle haussier.

Une dynamique renforcée par les fondamentaux

Ripple n’est plus uniquement l’entreprise des paiements transfrontaliers. Son champ d’action s’élargit :

lancement de stablecoins,

développement d’infrastructures pour la finance institutionnelle,

intégration croissante dans le secteur de la tokenisation.

Le cadre réglementaire autour de Ripple se précise. Et avec lui, le projet gagne en crédibilité et en influence. Cette combinaison alimente l’idée que le XRP pourrait sortir de son rôle d’altcoin secondaire pour devenir un acteur central du Web3 institutionnel.

Les niveaux clés à surveiller

En ce moment, XRP a réussi à transformé la zone de 3 $ en support. Avec le franchissement de ce seuil psychologique, le marché semble beaucoup mieux disposé à une nouvelle échappée. Dans cette optique, le prochain niveau de résistance technique se trouve à 3,09 $.

De plus, ce niveau coïncide avec la moyenne mobile de 50 jours. En cas de cassure nette au-dessus de cette résistance, le chemin vers 3,70 $ serait plus dégagé. À l’inverse, une perte du support à 2,70 $ fragiliserait le scénario haussier et pourrait repousser la reprise. Mais tant que ce seuil tient, le marché reste en position de force pour les bulls.

Le moment de vérité approche

XRP est à la croisée des chemins. Les signaux techniques rappellent fortement 2017, et Swell 2025 pourrait offrir l’étincelle nécessaire pour rallumer un feu haussier majeur.

La prudence reste de mise : viser 50 $ ou même 100 $ suppose que Ripple tienne ses promesses et que le marché global reste favorable. Mais l’équation est claire : technique + fondamentaux + catalyseur événementiel = potentiel explosif.

Source : Sistine Research

