XRP : explosion des réserves, accumulation géante ou vente massive en vue ?

Depuis le début du mois, le XRP est au cœur d’un dilemme. Les réserves spectaculaires présentes sur les plateformes d’échange contrastent avec une activité on-chain qui faiblit.

Faut-il y lire un signal d’accumulation stratégique, un avertissement de vente prochaine ou juste une phase d’ajustement ? Les données récentes présentent un tableau contrasté et riche d’enseignements.

Réserves records sur Binance : l’évidence d’un afflux massif

Entre le 31 août et le 7 septembre, les réserves de XRP détenues sur Binance ont bondi de 2,9 milliards à 3,57 milliards de tokens. Un bond de 670 millions en une semaine.

Cette hausse coïncide avec un recul du prix du XRP de plus de 25 % depuis son pic de juillet. Aussi, les entrées importantes observées sur Binance, Bithumb, Bybit, OKX montrent un même mouvement global d’accumulation ou de préparation.

Accumulation ou mise en scène pour vendre : signes contradictoires

D’un côté, ces réserves croissantes pourraient signifier que des investisseurs anticipent une forte hausse. On pourrait en vouloir pour cause, une approbation prochaine d’ETF ou des avancées réglementaires favorables.

Par exemple, les chances d’une approbation d’un ETF spot XRP par la SEC en octobre sont estimées très élevées dans plusieurs rapports (autour de 90-95 %) par des plateformes comme Polymarket, ce qui alimente l’optimisme.

De l’autre, de telles réserves sur les exchanges centralisés sont souvent interprétées comme un signe baissier potentiel : accumulation au sein des plateformes pour liquidation future.

Le fait que le XRP ait peiné à dépasser la résistance vers 2,88-2,90 USD et ait été repoussé dans cette zone malgré le volume élevé suggère que beaucoup attendent le bon moment pour vendre.

Activité sur le réseau XRP Ledger : un moteur qui vacille

Alors que les réserves sur Binance s’envolent, l’activité sur le réseau XRP Ledger (XRPL) s’essouffle. En effet, les paiements traités sont tombés à environ 114 millions XRP sur 24 heures, contre 200-300 millions, voire des pics bien supérieurs plus tôt dans l’année.

De surcroît, la TVL (valeur totale verrouillée) et l’activité on-chain n’affichent pas la même vigueur que les signaux « hors-chaîne » des exchanges. Cela suscite une question : est-ce que le XRP est de plus en plus détenu en attente plutôt qu’utilisé activement ?

Réglementation et ETF : le facteur décisif

L’appareil réglementaire joue un rôle central dans une telle dynamique. Depuis la résolution en grande partie favorable du litige entre Ripple et la SEC, la clarté juridique semble dégager des obstacles.

À l’horizon, de nombreuses demandes d’ETF spot sur XRP sont en cours d’examen, avec des échéances importantes en octobre 2025. Ces ETF sont à même d’attirer entre 4 et 8 milliards de dollars d’entrées, selon des estimations récentes.

Cependant, toute décision tardive ou contretemps réglementaire pourrait inverser la tendance : les investisseurs semblent déjà positionnés pour réagir fortement selon les annonces à venir.

Perspectives techniques : support, résistance… attente

Sur les graphiques, le XRP se bat dans une zone de résistance autour de 2,88-2,90 USD. Plusieurs tentatives pour la franchir ont été rejetées, malgré des volumes élevés.

Si le prix venait à chuter en dessous, cela risque de déclencher une phase de correction plus prononcée. Mais tant que le support tient, la configuration technique pourrait favoriser un rebond, surtout si les ETF sont approuvés ou si un catalyseur macro (baisse des taux, décision réglementaire) se matérialise.

