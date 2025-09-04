XRP vers un nouveau Bull Run ? Un transfert de 706 M$ déclenche les paris sur 4,50 $

C’est un mouvement colossale de 706 millions de dollars qui remet le feu aux poudres de l’écosystème XRP. En effet, cette seule transaction et son contexte particulier, ont suffi à raviver les doux souvenirs du bull run de 2017. Le jeton avait alors multiplié sa valeur en quelques semaines. Aujourd’hui, le prix se maintient autour de 2,80 $, mais de plus en plus d’analystes ont désormais le regard braqué vers un objectif audacieux : 4,50 $ et au-delà. Simple jeu de baleines ou premiers signes d’un retour en force historique ?

Un parfum de 2017 dans l’air

En fait, à l’origine de toute cette agitation dans la communauté XRP se trouve un scénario qui remonte à 2017. Cette année-là en effet, une longue phase d’accumulation ouvre la voie à l’un des rallyes les plus spectaculaires de l’histoire des cryptos.

Aujourd’hui, certains analystes estiment que XRP rejoue la même partition. À 2,84 $ au moment où nous écrivons ces lignes, le jeton évolue dans une zone de consolidation particulière. En effet, celle-ci pourrait bien cacher une explosion à la hausse. Selon Crypto Metric, si ce schéma se confirme, la cible autour de 4,50 $ passera probablement du statut d’hypothèse farfelue à celui d’objectif crédible.

Un transfert massif qui intrigue

C’est dans ce contexte d’optimisme qu’intervient cette transaction hors norme. Plus de 257 millions de XRP, soit environ 706,5 millions de dollars, ont ainsi été déplacés en une seule opération. Un volume bien supérieur à la moyenne du marché.

La suite, vous la connaissez. Les traders cherchent désormais à percer le sens caché derrière ce mouvement. Et à cet exercice, les spéculations vont bon train. S’agit-il d’un jeu de baleines cherchant à repositionner leur liquidité ?

Ou bien, sommes-nous plutôt en présence d’une entrée discrète d’institutionnels anticipant un nouveau cycle haussier ? Quelle que soit la réponse dans l’état actuelle des choses, il semble certain que de gros acteurs se préparent à quelque chose.

Baleines contre institutions : deux lectures possibles

Les baleines de XRP ont souvent dicté le tempo des grandes variations. Leurs mouvements massifs précèdent fréquemment des épisodes de forte volatilité. Si elles accumulent, le prix a toutes les chances de repartir à la hausse. Si elles distribuent, la pression vendeuse peut rapidement s’intensifier.

Avec l’essor de Ripple dans les paiements transfrontaliers et une réglementation de plus en plus claire, un autre scénario mérite qu’on s’y attarde. En effet, les institutions montrent un intérêt croissant pour XRP. Or, un transfert de plus de 700 M$ ressemble davantage à une opération de bilan institutionnelle qu’à un simple trade spéculatif.

Des signaux techniques à surveiller

Et puis le timing de tout cela est loin d’être anodin. En effet, XRP évolue depuis plusieurs semaines dans un triangle ascendant. C’est une figure souvent annonciatrice de cassure haussière. En outre, un autre schéma, en “cup and handle”, apparaît également sur les graphiques. Les deux configurations pointent vers une première cible technique autour de 3,55 $.

Mais le seuil critique reste 2,70 $. Tant que ce support tient, la probabilité d’un rebond se renforce. En cas de cassure, les zones de 2,60 $ et 2,48 $ (moyennes mobiles 100 et 200 jours) deviendraient les prochains remparts. À l’inverse, un breakout confirmé au-dessus de 3,09 $ ouvrirait la voie vers 3,70 $, et potentiellement vers la zone symbolique des 4,50 $ évoquée par les analystes.

En somme : pari risqué, potentiel explosif

Qu’il s’agisse d’un repositionnement de baleines ou d’une manœuvre institutionnelle, ce transfert de 706 M$ en XRP envoie un signal fort. De gros capitaux se positionnent avant une potentielle rupture de tendance.

XRP conserve un profil fragile, dépendant du support des 2,70 $. Mais si cette base tient et que la dynamique de 2017 se confirme, un scénario vers 4,50 $ et au-delà devient crédible. Dans un marché où l’incertitude domine, les signaux on-chain et techniques convergent, XRP est peut-être en train de préparer son prochain grand acte.

Source : XRPSCAN

