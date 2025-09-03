XRP prêt à bondir au-dessus de 3,30 $ ? Triangle symétrique et RSI neutre

La volatilité signe son retour sur XRP dans un climat d’incertitudes géopolitiques et monétaires. Pourtant, un fait majeur retient l’attention. En effet, les baleines profitent du repli pour accumuler en masse. Ce sont ainsi, plus de 300 millions de jetons XRP qui ont rejoint leurs portefeuilles en deux semaines. Aujourd’hui, le prix de XRP se resserre, coincé entre des supports solides et une résistance tenace. Mais alors que le RSI reste neutre et un triangle symétrique se dessine sous les 3 $. La question dominante : où va-t-on maintenant ?

Les baleines soutiennent le prix

L’intervalle compris entre 2,76 $ et 2,86 $ a été pour XRP le terrain d’une volatilité accrue sur la précédente séance. Disputé âprement entre les bulls et les bears, chaque test du support a déclenché des volumes d’échange supérieurs à 180 millions de tokens. Bien plus que la moyenne quotidienne fixée à 78 millions. Cela traduit de façon très nette, la volonté d’acteurs puissants de protéger ce seuil.

En effet, les données on-chain indiquent que les baleines ont accumulé 340 millions de XRP équivalent à 960 millions $ sur les deux dernières semaines. Concrètement, ce flux signifie que les institutionnels profitent de la tendance baissière du marché pour renforcer leurs positions.

Pour l’ensemble des investisseurs, il s’agit là, d’un signal positif. En effet, d’un point de vue historique, les phases d’accumulation précèdent souvent les reprises soutenues. Toutefois, il est important de préciser que cette envolée n’est probablement pas pour l’immédiat. Il s’agit plutôt d’un pari sur la solidité du support actuel.

Un schéma technique en compression

L’analyse technique du graphique XRP révèle un triangle symétrique sous les 3 $. Il s’agit d’un schéma typique des phases de transition durant lesquelles plus le prix se contracte, plus la probabilité d’une sortie brutale augmente.

Dans l’immédiat, les indicateurs clés à surveiller se déclinent comme suit :

Supports : les niveaux 2,76 $–2,78 $ agissent comme plancher. Une cassure en dessous pourrait relancer une glissade vers 2,70 $, voire 2,50 $ si la pression s’intensifie.

agissent comme plancher. Une cassure en dessous pourrait relancer une glissade vers 2,70 $, voire 2,50 $ si la pression s’intensifie. La résistance à 2,86 $ reste l’obstacle immédiat. Au-dessus, 3,00 $ puis 3,30 $ forment les zones de confirmation.

En outre, la neutralité du RSI à 45,1280 est caractéristique d’un marché qui n’est ni suracheté, ni en situation de survente. Or c’est généralement dans cette zone médiane que se préparent souvent les breakouts.

De plus, le MACD, en convergence vers un croisement haussier, soutient aussi la thèse d’une pression acheteuse sous-jacente. Autrement dit la structure est prête et il ne manque plus que le bon catalyseur.

L’importance du seuil des 3,30 $

Parmi les rapport d’analyse qui reviennent le plus souvent sur XRP, la barre de 3,30 $ est de plus en plus identifiée comme un seuil critique. Une clôture franche au-dessus de ce niveau signifierait en effet que le triangle est brisé par le haut. Le marché entrerait alors dans une nouvelle phase haussière, avec des objectifs projetés vers 4,00 $ et au-delà si les volumes d’échange sont conséquents.

Mais ce scénario optimiste se heurte au risque de l’échec face à cette barrière. En fait, plus le prix bute sur 3,30 $ sans réussir à le dépasser, plus la probabilité d’un rejet augmente. Dans ce cas, un retour sous 2,76 $ rouvrirait le scénario baissier avec des cibles à 2,50 $ puis 2,08 $.

Autrement dit, 3,30 $ n’est pas seulement une résistance. C’est le point pivot qui déterminera le prochain grand mouvement de XRP.

Facteurs externes à surveiller

Le prochain grand mouvement du XRP ne se joue pas que sur le plan des marqueurs techniques. En fait, tout comme le Bitcoin, Ripple est désormais très fortement influencées par l’actualité macroéconomique.

Par conséquent, XRP sera au premier loge des répercussions de la prochaine décision de la Fed sur les taux directeurs. Dans le cas d’un assouplissement de sa politique monétaire, l’appétit pour le risque pourrait fortement soutenir un afflux de liquidité vers XRP. Autrement, la hausse attendue à ce niveau risque d’être très limitée.

Par ailleurs, les décisions de la SEC concernant différents projets d’ETF XRP annoncées pour octobre, constitue également un autre catalyseur important. En cas d’avis favorable, on pourrait assister à un afflux massif de capitaux institutionnels. Le cas échéant, XRP profiterait indirectement d’un regain d’attention pour l’ensemble du marché.

Source : Tradingview

