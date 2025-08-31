Accumulation massive en Corée : le XRP sur la voie des 5 $ ?

Le XRP a connu une secousse marquée cette fin de semaine. Le prix est passé de 3,02 $ à 2,89 $, soit une baisse de 4,3 % en 24 heures. La chute a même touché un creux à 2,77 $ avant que le support des 2,85–2,86 $ ne s’impose. Le rebond a ramené la paire autour des 2,89 $, confirmant que la zone reste défendue par les acheteurs.

La Corée du Sud, stabilisateur surprise

Ce mouvement s’est accompagné de volumes anormalement élevés. Plus de 96 millions de XRP ont changé de main lors du pic de ventes, soit plus du double de la moyenne quotidienne. Pourtant, derrière la pression vendeuse, un signal fort a émergé. Les bourses coréennes ont absorbé 16 millions de XRP, environ 45,5 millions $, au cœur du repli.

Cette absorption n’est pas anodine. La Corée du Sud a toujours joué un rôle particulier dans les cycles spéculatifs des cryptos. Le fameux “Kimchi Premium” cette prime payée par les traders locaux, reste un indicateur de la vigueur régionale.

Aujourd’hui, ce sont surtout les flux institutionnels coréens qui intriguent. Alors que les portefeuilles de détail réduisent leur exposition, les desks coréens semblent profiter des replis pour renforcer leurs positions. Par conséquent, la zone des 2,85 $ agit comme un plancher, malgré la nervosité globale du marché.

Des signaux techniques encourageants

Les indicateurs techniques confirment cette lecture. Le RSI est remonté de 42 (zone de survente) vers les 50–55, signe d’un regain d’élan. Le MACD se rapproche d’un croisement haussier, tandis que les volumes confirment l’intérêt des acheteurs sur support.

Supports clés : 2,85 $ (zone d'accumulation) puis 2,77 $ en cas de rupture.

Résistances : 2,91 $ à court terme, puis 3,02–3,04 $ comme plafond majeur.

Objectif haussier : une clôture au-dessus de 3,02 $ ouvrirait la voie vers 3,20 $, premier palier avant de viser plus haut.

Plusieurs analystes évoquent même des figures de type double creux et cup & handle, qui pourraient projeter des cibles bien plus ambitieuses, entre 5 et 13 $.

Un contexte fondamental favorable

Au-delà du trading court terme, les fondamentaux continuent de jouer en faveur du XRP. L’activité sur le XRP Ledger a bondi de 20 % en trois jours, portée par l’attente du lancement de Decentralized Media prévu le 12 septembre.

La fintech chinoise Linklogis a intégré son gigantesque réseau de financement de supply-chain à la blockchain XRP, une adoption qui a fait grimper son action de 23 %.

Ces signaux montrent que l’usage institutionnel du XRP se renforce. À l’heure où d’autres altcoins subissent les secousses, le XRP parvient à attirer des intégrations réelles, un facteur qui peut soutenir la confiance des investisseurs.

Vers les 5 $ : rêve ou scénario plausible ?

La question reste ouverte. Pour envisager une marche vers 5 $, le XRP doit impérativement franchir et tenir au-dessus de la zone des 3,02–3,20 $. Sans ce signal, le risque d’un retour vers 2,77 $ demeure.

Cependant, l’accumulation coréenne change la donne. Si les flux institutionnels se maintiennent, ils pourraient progressivement bâtir une base solide. Dans ce cas, le XRP aurait non seulement un plancher, mais aussi une rampe de lancement pour son prochain cycle.

Source : Trandingview

