XRP prépare son comeback explosif, Bitcoin casse sa trendline : niveaux à surveiller

XRP imprime une figure alors que le Bitcoin casse une trendline descendante qui entravait son élan depuis plusieurs semaines. En effet, le spinning bottom de XRP dans un contexte où le BTC affiche des velléités de reprise suffit à nourrir de nouvelles attentes dans la communauté Ripple. Entre espoir de rebond explosif et menace de nouvelle correction, les prochains jours pourraient décider de la trajectoire du marché. Voici les niveaux clés à surveiller sur les prochains jours.

XRP : un spinning bottom qui intrigue les traders

Le spinning bottom imprimé aujourd’hui par XRP est l’une des figures les plus intéressantes de l’analyse technique. En effet, ce chandelier est apparu après une chute de 25 % depuis le sommet de juillet à 3,65 $. En règle générale, ce type de configuration suggère un essoufflement de la pression vendeuse.

Il faut rappeler que le support décisif à 2,70 $ avait déjà servi de tremplin en août. Le chandelier de ce jour reflète un bras de fer intéressant entre acheteurs et vendeurs. Mais il traduit également la volonté des bulls de défendre leur position, imprimant au passage un relatif ascendant sur la fin de journée.

Cela dit, si la bougie de lundi est confirmée par une clôture au-dessus de 2,84 $, le marché pourrait envisager une reprise vers 3,09 $, voire 3,38 $. En revanche, un passage sous 2,69 $ ouvrirait la voie à 2,60 $ puis 2,48 $ et bien plus bas demain si la session se clôture en-dessous de ce niveau.

Elan et signaux contradictoires

Malgré ce pattern encourageant, les indicateurs de tendance restent mitigés. Les moyennes mobiles 5 et 10 jours restent orientées à la baisse. D’ailleurs, le Guppy band confirme à cet effet, un biais baissier à court terme.

En revanche, le MACD commence à converger vers un croisement haussier. L’indice de force relative (RSI), situé autour de 41,6704 reste neutre mais prêt à basculer si l’élan se confirme.

Au niveau des transactions on-chain, plus de 100 millions de XRP échangés en pic intraday. En d’autres termes, une performance nettement plus élevée que la moyenne. Concrètement, c’est le signe d’un intérêt institutionnel particulièrement marqué en ouverture, suivi par des prises de bénéfices côté retail.

Les baleines en soutien, mais le marché reste fragile

En outre, les données révèlent que les baleine ont accumulé pour près de 960 millions de dollars soit 340 millions de XRP sur les deux dernières semaines. Un témoignage supplémentaire de la confiance globale du marché sur l’évolution à long terme de l’écosystème. Mais à court terme, l’intérêt spéculatif lui reste en baisse.

Cela dit, il est important de garder à l’esprit que le mois de Septembre reste historiquement un exercice difficile pour les cryptos. De plus, le niveau d’incertitude accru qui entoure certains marqueurs macros dont notamment les décisions de la Fed et les perspectives économiques mondiales pèse encore.

A la croisée des chemins : Bitcoin franchit une résistance clé, mais la prudence reste de mise

Sur un autre tableau, la récente performance du Bitcoin apporte une perspective un peu plus reluisante. En effet, celui-ci vient de casser la trendline descendante dans laquelle était engagé son prix depuis plusieurs semaines. Ce signal technique supplémentaire, couplé aux frasques du XRP contribue notamment à renforcer les espoirs de reprise sur le marché. Pourtant, le marché reste fragile.

Le BTC évolue encore sous la zone critique du nuage Ichimoku, mais aussi en dessous de ses moyennes mobiles 50 et 100 jours. Tant que ces résistances ne sont pas reprises, chaque rebond risque d’attirer de nouvelles ventes. Pour l’heure, les signaux à surveiller sont les suivants :

Supports : 107 286 $, puis 100 000 $ en cas de rupture.

Résistances : 110 756 $ (Ichimoku), 111 728 $ (100 jours), 115 780 $ (50 jours).

Bitcoin a donc envoyé un premier signal haussier, mais il lui faut confirmer. Sans cassure nette au-dessus de 115 000 $, le risque de repli persiste. Si Le BTC confirme sa cassure en franchissant la zone des 115 000 $, il entraînera tout le marché avec lui. Dans ce cas, le spinning bottom du XRP pourrait déclencher un rebond explosif.

Mais si les supports cèdent, notamment les 2,70 $ pour XRP et les 107 000 $ pour BTC, la pression vendeuse risque fortement de s’intensifier. Pour l’instant, il y a encore beaucoup d’hésitation dans l’air. Ce mois de septembre s’annonce décisif.

Source : Tradingview

Pour aller plus loin sur le sujet :