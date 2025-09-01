Ripple : 6 milliards de XRP transférés | Qui déplace l’argent ?

Chaque mois, Ripple libère des milliards de XRP depuis ses coffres séquestres (escrow). Mais cette fois, le mouvement est très étrange. En effet, plus de 6 milliards de tokens ont transité en quelques minutes. Derrière ces mouvements colossaux, une question brûle les lèvres des investisseurs. S’agit-il d’une simple routine comptable, ou du signe avant-coureur d’une pression accrue sur le prix du XRP, déjà fragilisé par le marché ?

Un ballet d’escrow qui intrigue

Cette journée du 1er septembre a marqué un nouveau chapitre dans la mécanique bien rodée de Ripple. Comme chaque mois, l’entreprise a libéré 1 milliard de XRP depuis ses comptes séquestres. Les mouvements ont été massifs et rapides :

500 millions de XRP transférés (≈ 1,38 Md $),

Puis 300 millions (≈ 830 M $),

Enfin 200 millions (≈ 553 M $).

MASSIVE $XRP MOVES JUST HAPPENED 🚨



🔐 700M+ $XRP locked in escrow

🔓 800M+ $XRP unlocked

🐋 500M+ $XRP transferred to #Ripple from unknown wallets



THE STAGE IS BEING SET… STAY READY‼️ pic.twitter.com/aVbZeENebi — XRP Update (@XrpUdate) September 1, 2025

Mais tout n’est pas parti sur le marché. Au total, 700 millions de XRP ont été renvoyés en escrow, réduisant le solde net libéré à 300 millions, soit environ 830 M $.

Ce mécanisme n’a rien de nouveau. Ripple l’a instauré pour rendre l’offre de XRP plus prévisible et lisible. Chaque mois, 1 milliard de tokens est débloqué. Une partie alimente l’écosystème ou la demande institutionnelle. Le reste est replacé sous verrou.

Pourquoi Ripple agit ainsi ?

Ce procédé a toujours permis d’éviter que le marché perçoive une dilution incontrôlée. En maintenant ce calendrier d’escrow, Ripple donne de la visibilité aux investisseurs et se réserve une marge de manœuvre pour répondre aux besoins de liquidité.

Aujourd’hui, il reste environ 35,6 milliards de XRP bloqués en escrow. Cela représente une réserve stratégique colossale, que Ripple débloque au compte-gouttes.

Cependant, même si une large part retourne chaque fois sous clé, le solde net libéré exerce une pression vendeuse potentielle. Ce mois-ci, 300 millions de tokens circuleront bel et bien.

Le prix du XRP sous tension

Au moment de ces mouvements, le prix du XRP glissait encore vers le bas. La cryptomonnaie a perdu près de 2 % en 24 heures, revenant à 2,75 $. Cette baisse s’ajoute à une correction plus large entamée la semaine dernière.

Le marché ne réagit donc pas seulement aux annonces de Ripple. L’ensemble du secteur traverse une phase de repli. Celle-ci est notamment marquée par une baisse de l’activité on-chain et un retour de la prudence chez les investisseurs.

Le Crypto Fear & Greed Index est passé de la zone “Avidité” à seulement 46 points, désormais en mode “Peur” à 39 points. L’appétit pour le risque diminue clairement.

On-chain : la participation s’effrite

Selon les données disponibles sur les flux on-chain, l’engagement des utilisateurs s’affaiblit. Le nombre d’adresses actives sur le XRP Ledger a chuté à 19 250, alors qu’elles étaient encore près de 50 000 à la mi-juillet. Autrement dit, de moins en moins de portefeuilles interagissent avec le réseau.

Ce recul traduit une perte de dynamisme dans l’écosystème. Moins de transactions, moins d’échanges, moins de flux et donc moins de relais pour soutenir le prix.

Le marché des produits dérivés n’échappe pas à cette tendance. L’open interest sur les contrats liés au XRP est passé de 10,9 milliards $ à seulement 7,7 milliards $ en quelques semaines. Cette contraction montre que les traders ferment leurs positions et se tiennent à l’écart.

Au total, ces signaux confirment une réalité. L’appétit spéculatif pour le XRP s’est refroidi, et le terrain devient plus fragile en cas de nouvelle secousse.

Un marché XRP relativement prudent : les niveaux techniques à surveiller

Graphiquement, le XRP teste une zone critique autour de 2,70 $. C’est le support majeur à court terme. Un rebond sur ce seuil pourrait ramener le token vers 3,09 $, aligné avec la moyenne mobile 50 jours et le retracement Fibonacci 0,618.

Une cassure nette en dessous ouvrirait la voie à 2,60 $, puis 2,48 $ (MAs 100 et 200 jours). À plus long terme, une rechute vers 2,08 $ n’est pas à exclure si la pression s’accentue.

Les carnets d’ordres montrent un certain soutien des acheteurs autour de 2,70 $. Mais de gros clusters de vente apparaissent entre 2,87 et 3,74 $. Cela signifie que même en cas de rebond, le chemin vers le haut restera semé d’embûches.

Les indicateurs techniques, comme le MACD, signalent aussi une possible croix baissière en septembre. De quoi renforcer la prudence des traders.

Source : Whale Alerte

Pour aller plus loin sur le sujet :