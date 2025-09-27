XRP : entre accumulation discrète et signaux d’un possible rallye

Le secteur des cryptomonnaies surveille de près XRP, qui montre une tendance encourageante. Malgré la volatilité persistante, divers indicateurs suggèrent que l’actif établit des fondements robustes pour un mouvement à grande échelle. Par conséquent, les jours à venir pourraient décider de la capacité des acheteurs à conserver cette tendance.

Un support technique scruté par les traders

Actuellement, XRP se situe au-dessus d’une zone essentielle que les spécialistes voient comme un véritable niveau de soutien. Ce niveau se base sur des moyennes glissantes et des indicateurs tels que le retracement de Fibonacci, ce qui lui confère la qualité d’une barrière naturelle face aux tentatives de correction. Aussi longtemps que ce niveau de soutien est préservé, la tendance à la hausse demeure solide.

Source : Tradingview

Cependant, si cette région est affectée par un affaiblissement, les vendeurs pourraient vite reprendre la main et provoquer une baisse plus marquée. C’est la raison pour laquelle les investisseurs surveillent de près les clôtures journalières, dans l’espoir d’identifier des indices précis sur la continuité ou la stagnation du mouvement en cours.

Les résistances, baromètre d’un potentiel rallye

Si les acheteurs réussissent à protéger les supports, l’attention se portera ensuite sur les résistances plus élevées. Ces zones, qui ont été soumises à de multiples épreuves par le marché, constituent des barrières psychologiques ardues à dépasser. Un franchissement évident au-dessus de ces seuils confirmerait la tendance à la hausse et pourrait potentiellement mener à un rallye.

Quelques experts en trading évoquent même un « mur de liquidité » qui pourrait précipiter l’ascension dès que les ordres de vente accumulés auront été assimilés. En résumé, le conflit entre acheteurs et vendeurs se concentre sur ces niveaux, et l’issue de ce duel déterminera la direction des prochaines semaines.

Confiance institutionnelle et adoption croissante

Outre l’analyse technique, les fondamentaux jouent un rôle déterminant dans la fluctuation du XRP. Ripple intensifie son dévouement à l’égard des institutions financières en établissant plusieurs partenariats pour les transactions d’envergure internationale.

Ending Q3 on a high note – through @Ripple’s partnership with @Securitize, $RLUSD is now a key stablecoin offramp for BlackRock’s BUIDL and VanEck’s VBILL tokenized fund holders. The integration is starting with ETH, though Securitize is planning to integrate with the XRP Ledger. https://t.co/c9ReF5HE5t — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) September 23, 2025

Cette croissance offre au jeton l’opportunité de consolider sa crédibilité et de se forger progressivement en un véritable lien entre la finance traditionnelle et la blockchain.

En outre, les autorités, en particulier aux États-Unis et en Asie, adaptent leurs réglementations dans le but de créer un environnement favorable. Si les problèmes juridiques concernant Ripple continuent à se résoudre, de nombreux spécialistes anticipent que les institutions seront en mesure d’utiliser XRP sans l’entrave significative qui entravait son adoption.

Les prévisions des analystes pour 2025

Par conséquent, les perspectives sur XRP oscillent entre prudence et optimisme. Les experts les plus prudents parient sur un processus de stabilisation graduel, avec des fluctuations restreintes autour des niveaux actuels. Toutefois, les plus optimistes anticipent que l’actif surmontera ses obstacles majeurs et entamera une phase de croissance stable.

De plus, certains comparent la situation actuelle à celle des précédents marchés haussiers. À l’époque, XRP avait largement dépassé les prévisions après une longue consolidation. Aujourd’hui encore, de nombreux experts considèrent le jeton comme l’un des candidats les plus surveillés pour 2025, avec un potentiel de hausse significatif si les conditions s’y prêtent.

‼️BLOCKCHAIN + ISO 20022: HOW ISO 20022 COMPLIANT CRYPTOCURRENCIES UPGRADE THE SWIFT NETWORK‼️



ISO 20022 gives blockchains the rich, standardized messaging that SWIFT’s legacy network lacks. The chart shows how key ISO 20022–ready projects address those gaps:



• Ripple’s XRP… pic.twitter.com/eVgicK4p77 — SMQKE (@SMQKEDQG) September 25, 2025

Opportunités et vigilance

Par conséquent, XRP présente aux investisseurs un modèle à double aspect. D’une part, les institutions appuient son adoption tandis que des indicateurs techniques robustes accompagnent son avancement. Par ailleurs, l’instabilité inhérente aux cryptomonnaies et l’incertitude réglementaire nécessitent une approche prudente.

En somme, XRP est à un point de basculement. Il pourrait continuer sa trajectoire actuelle et commencer un nouveau rassemblement, ou à l’inverse, diminuer vers des niveaux inférieurs. Ce sera au cours des semaines à venir que l’on saura si ce potentiel se concrétise en une tendance ascendante soutenue.

Source : Ripple

