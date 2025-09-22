XRP de nouveau sous 3 $ : opportunité d’achat ou effondrement en cours ?

Ce lundi, le XRP est repassé sous la barre des 3 $, perdant près de 5 % en 24 heures pour s’établir autour de 2,80 $. Après plusieurs tentatives infructueuses de tenir au-dessus de ce seuil, l’altcoin entre dans une zone d’incertitude. La question est désormais simple : s’agit-il d’une correction technique saine ou du début d’un effondrement plus marqué ?

Les signaux techniques penchent vers la prudence

Sur le graphique journalier, le XRP évolue dans une formation en triangle descendant, un schéma généralement identifié comme baissier. Le prochain support clé est désormais identifié à 2,75 $. En cas de cassure à ce niveau, les spécialistes s’attendent à ce que la chute se prolonge vers 2,07 $. Le cas échéant, il s’agirait d’une nouvelle baisse de 26 % par rapport aux niveaux actuels.

Hélas, quelques indicateurs techniques renforcent cette lecture. En effet, le prix du XRP évolue sous la SMA de 50 et celle 100 jours. Or ce type d’évolution est bien le signe d’une dynamique défavorable sur le court terme. Pour l’instant, seule la SMA de 200 jours, situé à 2,52 $, représente le dernier rempart pour les acheteurs avant un retour plus brutal vers les 2 $.

De plus, le RSI est tombé à 39, accentuant la dynamique baissière. Quant au Net Unrealized Profit/Loss, il pointe vers une zone historiquement associée à des sommets locaux. Avec 94 % de l’offre en profit, la tentation de prendre ses gains s’accroît.

Une correction dans une tendance de fond haussière ?

Malgré ce tableau court terme fragile, de nombreux analystes conservent un biais positif sur les horizons plus larges. Sur le graphique hebdomadaire, le XRP reste inscrit dans une figure de drapeau haussier initiée depuis novembre 2024.

Certains experts, comme CryptoBull, estiment que la consolidation actuelle pourrait précéder une reprise vers les 5 $ dès octobre. D’autres, comme Egrag Crypto, vont plus loin. Ils évoquent la formation d’un triangle ascendant mensuel avec un potentiel cible au-delà des 27 $.

Même l’analyse en Elliott Wave projette un cycle haussier majeur, avec un sommet théorique supérieur à 20 $. Autrement dit, le repli actuel pourrait n’être qu’une respiration dans un mouvement haussier beaucoup plus vaste.

Un seuil psychologique vacillant : opportunité ou risque accru ?

Tout dépendra du comportement du marché autour de 2,70-2,75 $. Si ce support tient, les acheteurs auront une fenêtre pour se replacer, avec une première cible vers 3,09 $, zone où convergent Fibonacci et la 50 SMA. Mais si la zone cède, la pression vendeuse pourrait rapidement s’intensifier et ramener le XRP dans la zone des 2,50-2,08 $.

Pour les investisseurs long terme, la correction peut être vue comme une opportunité d’accumuler à prix réduit. Mais pour les traders court terme, le risque de nouvelles secousses reste élevé.

Vigilance maximale

XRP sous les 3 $ soulève autant d’inquiétudes que d’espoirs. Les signaux techniques plaident pour la prudence, avec un risque réel de voir le token corriger davantage. Pourtant, les perspectives macro restent solides, et la tendance de fond reste haussière selon de nombreux analystes.

Pour l’instant, le niveau des 2,70 $ sera le point d’inflexion. Sa défense ou sa rupture décidera si nous assistons à une simple consolidation ou au premier acte d’un effondrement plus large.

MaxiDoge : volatilité extrême, mais rendement attractif

Au vu de l’actuel nervosité du marché, pour beaucoup de trader, l’heure est à la recherche d’alternative x100. En effet, il n’est pas rare dans ce genre de contexte, de voir quelques outsiders réaliser des échappées spectaculaires. MaxiDoge dans ce sens n’a rien d’un altcoin classique. Son ADN repose sur la spéculation rapide. En période de baisse, il attire les traders qui cherchent à tirer parti de la volatilité.

Le token $MAXI combine deux leviers. D’abord, un staking à haut rendement. Ensuite, des mécanismes de burn réguliers. Ensemble, ils créent une pression constante sur l’offre. Le projet a bâti une communauté très engagée. Celle-ci alimente la liquidité même lors des corrections. Cela explique pourquoi MaxiDoge résiste parfois mieux que d’autres memecoins.

Cela dit le risque est élevé et la performance de cet altcoin se réalise sur des cycles très courts. Tout l’art du x500 sur Maxidoge réside donc dans la capacité à identifier les points d’entrée les plus optimisés. Pour l’heure, la phase de prévente encore en cours reste la meilleure option pour les investisseurs en quête de volatilité.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Glassnode

Pour aller plus loin sur le sujet :