XRP plonge, rebond technique attendu mais attention aux faux départs

Le marché n’a pas épargné XRP, qui a subi une correction sévère ces dernières 24 heures. L’altcoin a chuté jusqu’à 2,70 $, son plus bas journalier, avant de rebondir légèrement autour de 2,85 $. Cette reprise reste toutefois fragile. Les signaux techniques suggèrent qu’un rebond est possible, mais que les faux départs pourraient piéger les investisseurs trop pressés.

Des indicateurs qui laissent entrevoir une accumulation

Le Network Value to Transaction ratio (NVT) de XRP affiche un recul marqué, tombant à un plus bas de cinq mois. En pratique, un NVT faible traduit souvent un actif sous-évalué par rapport à son activité transactionnelle. Historiquement, ce type de configuration a précédé plusieurs phases de rebond.

En parallèle, le NUPL (Net Unrealized Profit and Loss) des détenteurs à court terme (Short Term Holders ) approche de la zone de capitulation. Cela indique que les investisseurs récents subissent des pertes. Or ce type de configuration favorise souvent un retour progressif des acheteurs opportunistes.

Néanmoins, la capitulation n’est pas encore pleinement validée. Autrement dit, un dernier flush baissier pourrait encore survenir avant une vraie reprise.

Les niveaux techniques à surveiller

Le prix du XRP évolue actuellement dans une zone charnière. Après avoir touché un plancher à 2,70 $, l’actif tente de se stabiliser autour de 2,85 $. Ce seuil reste fragile, car il n’a pas encore été confirmé comme un véritable support par plusieurs séances de clôture au-dessus.

Le premier niveau clé à observer se situe donc à 2,75 $. C’est un plancher potentiel où les acheteurs pourraient reprendre la main. Un maintien solide sur cette zone constituerait une base crédible pour un rebond technique. En revanche, une cassure nette en dessous ouvrirait la voie vers 2,60 $, niveau aligné avec la moyenne mobile 100 jours.

Une danse dictée par les oscillateurs

Au-dessus, la résistance immédiate reste 2,94 $. Ce niveau correspond à la fois à la borne haute d’un canal descendant de court terme et à une zone où les vendeurs sont particulièrement actifs. Si le XRP parvient à franchir cette barrière, la probabilité d’un retour vers les 3,10 $ – 3,20 $ augmenterait nettement.

Enfin, le niveau psychologique des 3 $ joue un rôle central. C’est à la fois une zone de polarité technique et un seuil psychologique scruté par les traders. Sa reconquête serait un signal clair que la tendance court terme s’inverse en faveur des acheteurs. En résumé, le marché se trouve dans un couloir étroit :

2,75 $ doit tenir pour préserver les espoirs de rebond.

2,94 $ doit céder pour relancer une dynamique haussière.

Entre ces deux bornes, la prudence reste de mise, car le XRP peut évoluer en consolidation sans direction claire.

La menace d’un faux départ

Les traders doivent rester vigilants. Un rebond technique peut rapidement se transformer en piège haussier si la dynamique globale ne suit pas. La faiblesse persistante de l’activité on-chain et la prudence des marchés crypto suggèrent que le rallye durable n’est pas encore au rendez-vous.

Dans ce contexte, la meilleure approche consiste à surveiller attentivement les supports et à privilégier la patience. Accumuler trop tôt expose à une nouvelle vague de baisse. Attendre un signal clair de reprise au-dessus des résistances clés offre un meilleur ratio risque/rendement.

Un marché en équilibre instable

La récente plongée de XRP a mis en lumière les fragilités du marché. Les indicateurs pointent vers une phase d’accumulation en construction, mais le risque de corrections supplémentaires reste bien présent.

En résumé : le potentiel de rebond existe, mais il faut se méfier des faux départs. Pour l’instant, le seuil des 2,75 $ sera l’arbitre du prochain mouvement. Tant qu’il tient, l’espoir d’une reprise reste intact. S’il cède, les vendeurs auront de nouveau la main.

Source : Coinglass

