Actualité XRP du 8 septembre : Ripple, RLUSD, XRP Ledger, prédictions…

C’est une nouvelle semaine qui s’entame pour les marchés financiers. Sur ces derniers jours, le marché crypto était plutôt calme : bitcoin se stabilise autour des 111 000 dollars, ethereum évolue toujours sous les 4 500 dollars. Pendant ce temps, sur la session européenne, quelques altcoins rebondissent tels que PLUME, HYPE ou XRP.

Rebond imminent pour le cours du XRP ?

Ce dernier se retrouve actuellement aux portes des 3 dollars. Les investisseurs attendent activement un rebond structurel à long terme pour l’écosystème Ripple. Tandis que Ripple dédie sa proposition de valeur comme une infrastructure de paiement internationale, d’autres concurrents émergent, notamment google qui travaille sur une blockchain du même genre, avec la même finalité.

Toujours en parallèle, nous retrouvons des projets tels que Wall Street Pepe qui amorcent une nouvelle phase de développement. Ce memecoin, initialement sur ethereum, se déploie désormais sur Solana. Levant quelques millions de dollars à l’heure actuelle, l’objectif est de séduire une part plus importante de la communauté.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

À quand des memecoins sur le XRP Ledger ? Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour. Aujourd’hui, découvrez une couverture en temps réel des dernières actualités sur Ripple : partenariats, prédictions, données on-chain. Cela vous apportera une vision complète de l’industrie.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :