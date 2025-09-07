BTC $111,178.06 0.22%
Cryptonews Prédictions de prix

Grayscale veut exploiter la volatilité d'Ethereum : son nouvel ETF ETCO entre en scène

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

Grayscale ajoute une corde « income » à l’arc d’Ethereum. Le 4 septembre 2025, le gestionnaire a listé sur NYSE Arca l’Ethereum Covered Call ETF (ETCO), un fonds qui vend des calls sur des ETP Ethereum pour verser des distributions bimensuelles.

Un produit conçu pour des marchés qui bougent vite… ainsi que des portefeuilles qui veulent encaisser du cash sans abandonner totalement l’exposition à l’ether.

Ce qu’ETCO change concrètement

ETCO ne détient pas d’ether. Le fonds écrit des options sur des ETP Ethereum, notamment Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) et Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH), et convertit les primes en revenus.

Source : https://etfs.grayscale.com/etco

L’objectif annoncé, c’est en réalité d’effectuer des distributions deux fois par mois, autour du 15 et du 30, avec un ratio de frais de 0,66 %. Le tout via une structure active et, point clé, sans exposition spot directe au jeton.

Sous le capot, la mécanique est assumée : stratégie « synthetic covered call », recours à une filiale aux îles Caïmans pour loger les dérivés, et utilisation d’options listées (classiques ou FLEX) indexées sur des ETP Ethereum. C’est plus proche d’une usine à primes que d’un tracker.

Le contexte fait la musique : flux, régulation et Ether qui distance Bitcoin

Le timing n’est pas neutre. Ether devance Bitcoin en 2025 en performance cumulée et capte des flux massifs. En effet, courant août, les produits sur ETH ont enregistré plusieurs milliards de dollars d’entrées nettes, pendant que BTC voyait des sorties. L’écosystème ETF côté ether mûrit vite, et l’arbitrage « revenus vs. bêta » se révèle pertinent pour des investisseurs qui veulent l’ether, mais avec un coussin.

Côté règles du jeu, le terrain s’est ouvert en 2025. La SEC et les bourses d’options ont balisé la cote pour les options sur ETF Ether. Pendant ce temps, Washington actait des avancées techniques (créations/rachats in-kind pour les ETP Bitcoin/Ethereum) et relevait certains limits sur options. Ce cadre rend possible, et potentiellement scalable, une stratégie comme celle d’ETCO.

Quand l’innovation s’élargit : PePenode, un pari sur l’infrastructure décentralisée

L’arrivée d’ETCO met en évidence une tendance plus vaste : exploiter l’instabilité du marché crypto pour en faire des leviers financiers. Mais cette logique ne s’arrête pas aux produits d’investissement. Elle touche aussi l’infrastructure elle-même. C’est ici qu’entre en scène PePenode, un projet émergent qui attire déjà l’attention des investisseurs curieux.

À la différence de Grayscale, qui cherche à capitaliser sur les mouvements d’Ethereum, PePenode se concentre sur la couche technique. Le projet a pour ambition de démocratiser l’accès aux nœuds blockchain en simplifiant leur mise en place et en réduisant les coûts. Concrètement, l’initiative permettrait à de plus petits acteurs de participer à la sécurisation des réseaux sans avoir à mobiliser des capitaux colossaux ni des infrastructures énergivores.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Grayscale

Pour aller plus loin sur le sujet :

