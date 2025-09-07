Alerte : ce kit de phishing découvert sur le dark web imite Ledger Wallet

L’équipe SOCRadar Dark Web a révélé la présence d’un kit de phishing circulant sur les forums clandestins et les sites de partage de fichiers. Ce faux outil, baptisé “Ledger Wallet 2025 Smart Scampage Inferno Multichain”, reproduit à la perfection l’interface d’un véritable portefeuille Ledger. Derrière son apparence “premium”, le kit cache une fonction redoutable : la capture des seed phrases. Autrement dit, les fraudeurs peuvent intercepter les clés privées et vider votre portefeuille sans faire la moindre vague.

Trouver le Best Wallet contre une menace polymorphe

C’est probablement l’un des plus grands secrets de polichinelle. La menace sécuritaire sur vos cryptomonnaies ne cesse de se réinventer. Les projets comme Best Wallet ont justement été pensés avec la ligne directrice suivante : la menace viendra de là où elle est la moins attendue.

Aujourd’hui, les hackers ont replacé l’ingénierie sociale au cœur de leur modus operandi et même les esprits les plus avertis s’y font prendre. Une contamination au smart contract sur Ethereum. Une fraude au service client sur Coinbase ou encore le groupe Lazarus qui signe le plus gros forfait de l’année.

Best Wallet adopte une approche de la crypto sécurité qui replace également l’utilisateur au cœur d’une gestion proactive. Avec notamment un détecteur de fraude propulsé par un système de lecture de schéma inhabituel. Et par-dessus tout, un écosystème de plus de 60 blockchains qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une menace qui cible la confiance

Officiellement, les vendeurs du kit prétendent qu’il s’agit d’un outil “à des fins éducatives”. En pratique, tout indique qu’il est conçu pour des usages malveillants. Son design réactif, sa compatibilité desktop et mobile et sa protection contre les bots le rendent d’autant plus dangereux.

Ce type d’attaque vise un point sensible : la confiance dans les portefeuilles physiques. Ledger est perçu comme une solution sûre. En imitant son interface, les cybercriminels espèrent tromper même les investisseurs expérimentés.

🚨 Over $2.47B Lost to Crypto Hacks & Scams in H1 2025

According to CertiK's Hack3d report, crypto suffered massive losses — already surpassing 2024's full-year total.

Top causes:

🔓 Wallet key leaks: $1.7B

🎣 Phishing: $410M

🌐 Ethereum: Most targeted chain with $1.5B lost

At… pic.twitter.com/bpOQihdRDN — SAFEX (@SAFEX_Exchange) July 2, 2025

Un contexte déjà fragilisé par un vol massif

Cette découverte intervient quelques jours seulement après un autre incident majeur. Un utilisateur du protocole Venus a perdu près de 13 millions de dollars suite à une attaque sophistiquée.

Les criminels avaient installé une version piégée de Zoom sur son ordinateur, puis obtenu l’autorisation de signer des transactions frauduleuses. Certes, les fonds ont été restitués après une suspension d’urgence du protocole. Mais cet épisode rappelle que la frontière entre sécurité et vulnérabilité reste très fine.

Phishing : un fléau en expansion

Selon un rapport de CertiK, le phishing est déjà le deuxième mode d’attaque le plus coûteux en 2025. En seulement six mois, 411 millions de dollars ont été dérobés via 132 attaques recensées. Si les hacks de protocoles DeFi font souvent les gros titres, ce sont les campagnes de phishing qui se multiplient le plus.

Le danger de ce kit Ledger est donc double. Il combine la sophistication technique avec une cible de confiance, ce qui pourrait multiplier les victimes si sa diffusion s’élargit.

Un appel à la vigilance

Pour les experts, ce type de menace ira grandissante en textant tous les niveaux de vigilance aussi bien au niveau institutionnel que chez les particuliers. Les investisseurs doivent redoubler d’attention, vérifier systématiquement les sources officielles et ne jamais entrer leur seed phrase sur un site tiers.

L’arrivée de kits “clé en main” sur le dark web abaisse la barrière technique pour les cybercriminels. Le risque est donc de voir les attaques se multiplier à grande échelle.

En attendant, les fabricants de hardware wallets doivent renforcer la pédagogie et mettre en place des systèmes anti-phishing plus robustes. Sinon, la confiance dans ces produits, pourtant essentiels à la sécurité des investisseurs, pourrait être durablement compromise.

Source : SOCRadar

Pour aller plus loin sur le sujet :