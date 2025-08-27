Google lance GCUL : une blockchain Layer 1 secrète pour les banques

Google avance un pion stratégique dans la finance numérique. En effet, sans communication tapageuse, le géant technologique a lancé Google Cloud Universal Ledger (GCUL), une blockchain Layer 1 privée pensée pour les institutions financières et les marchés de capitaux. Ainsi, l’objectif affiché est clair : fournir une infrastructure neutre, performante et conforme, tout en se distinguant des solutions proposées par Circle ou Stripe.

Une blockchain taillée pour les banques

D’abord, GCUL ne cible pas directement le grand public. Au contraire, elle s’adresse aux banques commerciales, aux institutions financières et aux acteurs des marchés de capitaux. Par conséquent, la plateforme repose sur un registre distribué garantissant sécurité et efficacité.

De plus, ses fonctionnalités confirment cette orientation : paiements transfrontaliers quasi instantanés, conformité KYC intégrée, API unique pour les transferts interbancaires, support des smart contracts en Python, et surtout une neutralité prouvable en termes de gouvernance. En somme, GCUL se veut une réponse aux limites actuelles des systèmes bancaires internationaux.

Des partenaires déjà convaincus

Par ailleurs, le projet n’est pas théorique. En effet, CME Group, l’un des plus grands marchés mondiaux de matières premières, teste déjà GCUL pour des applications liées à la tokenisation et aux paiements. Cela prouve que la plateforme dépasse le stade expérimental.

En outre, Google insiste sur un point : GCUL doit être vue comme une évolution et non une rupture. En d’autres termes, elle complète les modèles bancaires existants en introduisant de la monnaie commerciale native on-chain. Dès lors, l’approche vise à rassurer les régulateurs tout en ouvrant la voie à des innovations institutionnelles.

Une différenciation dans l’univers blockchain

Ainsi, Google se distingue des autres initiatives. Contrairement aux blockchains publiques, GCUL privilégie une infrastructure privée mais interopérable, adaptée aux contraintes légales. De ce fait, elle se démarque :

De Circle, qui mise sur l’USDC comme standard,

De Stripe, qui développe des rails de paiement sans Layer 1 propriétaire,

Des réseaux décentralisés, qui privilégient l’ouverture mais peinent à convaincre les banques.

En résumé, GCUL ambitionne d’être la blockchain de confiance pour les institutions financières, un socle sûr et conforme pour développer des produits innovants.

Un pas de plus dans la stratégie Web3 de Google

En parallèle, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large. En effet, Google multiplie ses initiatives Web3 : lancement du Blockchain Node Engine, partenariats avec Polygon, Solana et Hedera. De plus, dès le 29 octobre 2025, Google Play assouplira sa politique sur les portefeuilles crypto, ce qui facilitera l’intégration d’applications blockchain dans son écosystème mobile. Ainsi, Google consolide sa double présence : infrastructure côté cloud et distribution côté utilisateurs.

Quels enjeux pour demain ?

Certes, GCUL reste en phase de test fermé, mais ses perspectives sont prometteuses. En effet, la plateforme pourrait transformer :

Les paiements internationaux , plus rapides que SWIFT

, plus rapides que SWIFT La tokenisation d’actifs financiers

Les règlements interbancaires automatisés.

Cependant, des interrogations subsistent. D’une part, comment sera organisée la gouvernance ? D’autre part, quelles conditions seront fixées pour les partenaires tiers ? Enfin, la compatibilité avec les blockchains publiques sera-t-elle réelle ou limitée ?

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : Google a désormais sa propre blockchain Layer 1, et, dès lors, son entrée bouleverse déjà l’équilibre des infrastructures financières numériques.n Layer 1, et, dès lors, son arrivée redistribue déjà les cartes dans la bataille des infrastructures financières numériques.

