Bitcoin à 111 300 $ : pourquoi une correction de 10 % serait le pire scénario ?

A la suite d’un léger rebond lors de la clôture hebdomadaire, le Bitcoin conserve un prix d’échange Bitcoin approximatif autour de 111 300 $. Fort heureusement, le support des 110 000 $ a tenu, mais la pression reste palpable. Pour preuve, l’actuelle dichotomie dans le rang des traders. En effet, pendant que certains voient en ce mouvement un signe de reprise, d’autres craignent une rechute vers les 100 000 $. Et dans ce climat spéculatif, un nouveau scénario de correction à 10% émerge. Selon plusieurs analystes, ce repli représenterait la pire hypothèse réaliste à court terme.

Les zones de résistance à franchir

La zone des 112 000 à 113 000 $ concentre l’attention. En effet, un passage au-dessus de ce cap ouvrirait la voie à une reprise haussière. À l’inverse, un rejet à ce niveau exposerait le marché à un retour vers les 100 000 $.

Les moyennes mobiles renforcent ce scénario. La moyenne mobile à 50 jours se situe à 115 035 $, tandis que celle des 200 jours est à 101 760 $. Une cassure nette du support des 107 000 $ pourrait donc déclencher un test de la MA200. Cette zone coïncide avec un point technique jugé “logique” pour un rebond.

L’analyse du retracement de Fibonacci apporte un éclairage supplémentaire sur la question. En effet, le Bitcoin a toujours trouvé un plancher autour du niveau 0,382 à chaque correction majeure de son prix depuis 2024. C’est un schéma qui s’est notamment manifesté au troisième trimestre de 2024 et au deuxième trimestre de cette année.

Actuellement, ce seuil se situe à 100 000 $. Autrement dit, une rechute jusqu’à ce niveau correspondrait à un repli maximal de 10 %. Au-delà, le scénario perd en cohérence avec le comportement historique du marché.

Un scénario qui ressemble à 2024

L’hypothèse d’un retour vers 100 000 $ n’est pas synonyme de catastrophe. En 2024, Bitcoin avait déjà connu des secousses similaires avant de déclencher un short squeeze massif qui avait propulsé les prix vers de nouveaux sommets.

Selon plusieurs analystes, la répétition du même scénario est assez probable. Mais ce serait de bonne augure puisque la liquidation des positions vendeuse permet de soulager la pression sur l’actif. Par conséquent, celui-ci dans une bien meilleure configuration pour un nouveau rallye, potentiellement au-dessus de 150 000 $.

Le sentiment BTC reste partagé

L’incertitude domine. D’un côté, des figures comme Michaël van de Poppe soulignent la solidité du support à 110 000 $ et misent sur une cassure haussière au-dessus de 112 000 $. De l’autre, des traders comme Crypto Tony estiment que l’échec à franchir cette barrière pourrait précipiter le retour vers les 100 000 $.

Entre optimisme et prudence, le marché hésite. Mais une chose est claire : tant que Bitcoin ne casse pas les 107 000 $, le scénario d’une simple consolidation reste le plus probable.

$BTC



Price continues to range. Expecting volatility to pick up this week. Trade with caution.



In order for market structure to shift to the upside, $BTC needs to reclaim the $112.5k area. A higher high here=bullish shift. ✅



The next target then becomes the $116.9k level. This… pic.twitter.com/ieRPD4pR0u — TurboBullCapital (@TurboBull21) September 7, 2025

Un pire scénario finalement pas si dramatique

En surface, parler d’une correction de 10 % peut sembler alarmant. Mais replacée dans son contexte, elle serait logique et même saine pour le marché. Un retour vers 100 000 $ constituerait une respiration avant une nouvelle impulsion haussière.

Le véritable risque ne réside donc pas dans cette baisse technique, mais dans la capacité du marché à défendre le support clé. Si les 100 000 $ tiennent, Bitcoin pourrait rapidement viser les 150 000 $. Dans le cas contraire, la confiance se fragiliserait et les vendeurs reprendraient la main.

Source : Cipher X

