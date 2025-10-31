Faire mieux que XRP ? 3 altcoins à acheter rapidement pour faire X5 en novembre

Le mois d’octobre se termine ce vendredi 31 octobre. À l’approche du mois de novembre, le contexte est idéal pour faire un point sur les opportunités actuelles. Il y a t-il des altcoins dans une configuration technique intéressante ? Faisons le point et voyons les actifs sur lesquels s’exposer pourrait apporter un rendement intéressant au regarde de leurs configurations et la proposition de valeur.

S’exposer à la puissance de frappe des memecoins avec le DogeCoin

À ce jour, le marché des memecoins est très clairement sous-évalué. La capitalisation actuelle est de 46 milliards de dollars alors qu’elle dépassait les 130 milliards de dollars il y a un peu moins d’un an. Un changement qui met en exergue la fragmentation des capitaux à destination de nouvelles narratives : Real-World Assets, farming de stablecoins, perp-DEX (Aster, Hyperliquid, Paradex).

Toutefois, les memecoins ne sont pas définitivement enterrés. Des projets comme le Dogecoin, memecoin historique du marché, restent séduisant et apporte encore de belles opportunités, encore plus au regard de sa configuration. Oscillant autour des 0,18 dollar, il construit un support long terme au-dessus de la MA100. Idéal pour un rebond durant les prochaines semaines en direction des 0,50 dollar.

La narrative de l’IA, un indispensable avec les mouvements dans la TradFi

Pendant que les memecoins latéralisent et évoluent en demi-teinte, dans l’attendre d’un retour des liquidités, les cryptomonnaies en lien avec l’Intelligence Artificielle connaissent le même sort. Toutefois, avec Nvidia qui dépasse les 5 000 milliards de dollars et toute l’actualité qui porte à ce sujet dans la finance traditionnelle, ces cryptomonnaies bénéficient indirectement de l’intérêt porté par Wall Street.

Cela a impacté les cryptos IA durant ces derniers jours. $FACY est en plein rebond, Origin Trail multiplie les interventions dans le Web 2 et Bittensor défend activement ses support, se retrouvant aux portes de la borne haute du range, prêt à prendre la direction des anciens ATHs.

Si bitcoin et ethereum ne chutent pas sous leurs supports actuels, la fin d’année s’annonce donc explosive pour $TAO. C’est très probablement, avec $HYPE, l’altcoin qui dispose de la meilleure traction haussière. Ainsi, un passage au-delà des 470 dollars ouvrirait la voie, dans un premier temps, aux 600 dollars.

SUBBD, le projet au croisement entre l’IA et les créateurs de contenu

Pendant ce temps, le futur du marché crypto commence à se construire. On retrouve des projets en prévente qui combinent l’IA, la réponse à des problèmes du Web 2 et un écosystème plutôt complet.

C’est le cas de SUBBD, la première plateforme Web 3 qui renforce les liens entre les créateurs de contenu et leurs fans.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Récompenses exclusives, contenu VIP, messages privés ou outils d’IA pour générer du contenu : il n’a jamais été aussi simple pour une communauté de suivre son créateur préféré. Par ailleurs, au coeur de l’écosystème, le $SUBBD apporte une économie autour de la création de contenu. Ainsi, ce projet portant le même nom que son jeton pourrait s’imposer en 2026 dans la SocialFi.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

