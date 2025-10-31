Qui est Michael Selig, l’avocat pro-crypto que Trump veut à la tête du CFTC ?

Donald Trump veut confier la direction d’un des plus gros régulateurs des marchés américains, la CFTC, à un certain Michael Selig. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans le monde de la finance et de la crypto, il pèse déjà lourd. Alors, qui est vraiment cet avocat discret que Trump veut mettre aux commandes de la régulation crypto ?

Un juriste respecté, au cœur du système financier US

Michael Selig connaît les lois financières, mais il connaît aussi la crypto de l’intérieur. Il a travaillé au sein même de la CFTC en tant que conseiller juridique, avant de rejoindre un grand cabinet d’avocats new-yorkais pour aider des entreprises crypto à opérer légalement. Plus récemment, il a aussi conseillé la SEC, l’autre gendarme financier américain, sur les questions liées aux cryptos.

Selig est donc un pont entre deux mondes : celui des institutions financières traditionnelles, et celui des projets cryptos. Ce n’est pas un lobbyiste ni un influenceur crypto, c’est un juriste chevronné, respecté dans les deux sphères. Et c’est exactement ce profil que Trump veut mettre aux commandes.

Pourquoi Trump le choisit maintenant ?

Le timing n’est pas un hasard. Trump promet de faire des États-Unis un terrain favorable au crypto, sans pour autant ouvrir la porte à l’anarchie. Pour ça, il lui faut quelqu’un de sérieux, crédible, mais aligné avec l’innovation. Michael Selig coche toutes les cases : il connaît les règles, il comprend les marchés, et il parle le langage des politiques.

À noter : ce n’était pas le premier choix. Le candidat initial, était Brian Quintenz, mais sa candidature a été retirée en urgence, suite à des critiques internes. Certains acteurs influents du secteur, comme les jumeaux Winklevoss (fondateur de Gemini), lui reprochaient d’être trop passif face aux abus du marché.

Selig est donc une option plus consensuelle, capable de rassurer les régulateurs comme les investisseurs. Un “pro-crypto”, oui, mais dans les règles de l’art.

Un profil stratégique dans la bataille SEC vs CFTC

Pour bien comprendre l’enjeu de cette nomination, il faut savoir que la régulation de la crypto est aujourd’hui divisée entre deux agences aux USA : la SEC, plus stricte, et la CFTC, considérée comme plus ouverte. En mettant Selig à la tête de la CFTC, Trump tente de redonner du pouvoir à l’agence “pro-innovation”.

Ce qui rend Selig encore plus pertinent, c’est qu’il connaît les deux côtés. Il a travaillé pour les deux agences. Donc il pourrait donc jouer un rôle d’équilibriste pour mettre fin à la guerre de territoire qui ralentit le marché. Il comprend où sont les blocages… et comment les lever.

Ce que sa nomination pourrait changer pour le secteur crypto

Si Selig est confirmé par le Sénat, la CFTC pourrait prendre les devants sur la. Cela signifie plus de clarté pour les plateformes, moins de flou juridique pour les développeurs, et un cadre plus stable pour les investisseurs… donc un environnement bullish.

De nombreuses entreprises américaines attendent justement un signal pour réintégrer pleinement le marché. Avec Selig à la manœuvre, elles pourraient enfin voir un chemin clair et réaliste vers la conformité. Et c’est exactement ce que le secteur demande depuis des années.

Mais rien n’est encore joué : le Sénat a son mot à dire

Michael Selig a été officiellement nommé par Trump, mais il n’a pas encore été confirmé. Il doit passer devant le Sénat, et certaines voix critiquent déjà ses liens avec l’industrie crypto. Mais ses soutiens rappellent qu’il n’est ni extrémiste, ni « pro-crypto à tout prix » : c’est un juriste sérieux, qui défend une régulation moderne, compétitive et protectrice.

Dans ses premières déclarations, il a insisté sur l’importance d’un cadre clair pour stimuler l’innovation tout en protégeant les investisseurs. Un discours qui vise à rassurer autant qu’à convaincre.

Au final, c’est l’un des rares profils capables de faire le lien entre les institutions financières et la révolution crypto. En le nommant à la tête de la CFTC, Trump ne choisit pas un maximaliste, mais un stratège du droit, qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu.

Source : White House, Micheal Selig (X)

