Solana est meilleur qu’Ethereum ? Le CIO de Bitwise dévoile les points forts du réseau

Pendant de nombreuses années, le marché crypto se développait exclusivement sur ethereum. L’écosystème EVM dominait très largement l’industrie et la très large majorité des innovations et protocoles étaient déployés sur ethereum. Toutefois, depuis 2021, la tendance évolue, de nouveaux acteurs sont arrivés. C’est notamment le cas de Solana, vu par beaucoup comme une meilleure blockchain. Certains institutionnels pointent du doigt les points forts, voyons lesquels.

ETF Spot Solana : un tournant pour cette blockchain

En milieu de semaine, un tournant fut marqué pour l’écosystème Solana. Se positionnant comme l’une des plus importantes blockchains du marché, la seule différence du point de vu des institutionnels, ce fut le manque d’ETFs par rapport à bitcoin et ethereum. Toutefois, la tendance évolue. Bitwise a émis aux États-Unis le premier ETF Solana spot avec une exposition à 100 % sur l’actif. La petite révolution réside dans l’intégration du staking.

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow.



– First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

– Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

– Targeting 100% of assets staked

– Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

Qu’est-ce que cela change concrètement ? Pour la première fois sur un ETF crypto, Wall Street pourra générer des rendements passifs tout en participant à la décentralisation du réseau sur le long terme. Une situation gagnante, à la fois pour les investisseurs et la blockchain. Pour en savoir plus à ce sujet, découvrez notre article qui traite le lancement de l’ETF SOL, mais également ceux qui portent sur LTC et HBAR.

Le CIO de Bitwise relève de nombreux points forts pour l’écosystème Solana

Le directeur informatique de Bitwise est très optimiste au sujet de Solana puisque l’écosystème rapporterait différents manières de gagner.

La combinaison d’un écosystème qui connaît à la fois une forte croissance des stablecoins et une explosion des Real-World Assets est un point séduisant. Progressivement, Solana gagne des parts de marché, se positionnant en 2025 comme un acteur incontournable du Web 3 et de l’adoption grand public.

L’optimiste du CIO, notamment pour la rapidité des transactions et sa facilité d’utilisation, n’écarte pas totalement ethereum. Aujourd’hui, Solana dispose d’une TVL supérieure à 11 milliards de dollars. Avec un écosystème DeFi en pleine expansion, l’écosystème est en découverte de prix, bien que cela ne soit pas encore retranscrit dans le prix du SOL.

SOL, meilleur qu’ethereum à long terme ?

Beaucoup se demandent si l’écosystème Solana est mieux positionné qu’ethereum sur le long terme. Pour le moment, ce dernier reste la seconde blockchain, derrière bitcoin, avec une TVL qui est aux porte des 90 milliards de dollars (20 milliards de moins que le sommet de 2021).

Toutefois, là où ethereum prend de l’avance, c’est sur le marché des Real-World Assets en détenant plus de 52 % des parts de marché. Du côté des institutionnels, outre les ETF spot, on retrouve également des réserves stratégiques sur ETH. Les fameuses SER, cumulant à elles-seules plus de 6,77 millions d’ETH avec une valeur qui dépasse les 26 milliards de dollars (5,60 % de l’offre en circulation).

Pendant ce temps, Solana connaître une croissance organique dans l’usage des LST. Après une période de hausse, place à la temporisation.

Pendant ce temps, le volume des DEX est en hausse sur Solana, proche des pics de novembre 2024 lorsque les memecoins explosaient.

Pour ethereum, le réseau est plutôt stable en terme de données on-chain, bien plus que Solana dont les changements résultent d’une blockchain plus jeune et moins mature. Déterminer une blockchain meilleure qu’une autre est, à ce jour, impossible. Solana et Ethereum disposent chacun de leurs points fort. Seul le temps nous dira si une blockchain prendra le dessus définitivement ou si elles sont faites pour co-exister.

