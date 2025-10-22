XRP : le réveil brutal que le marché ne verra pas venir

Le calme est souvent trompeur sur le marché des cryptomonnaies et cette semaine, XRP semble en offrir la preuve. Le jeton de Ripple a flirté avec des niveaux plus élevés avant de reculer à 2,40 $, en baisse de 1,14 % sur 24 heures. Pourtant, le volume grimpe à 4,9 milliards de dollars, soit +6,39 %. Ce contraste intrigue les observateurs : quelque chose se prépare peut-être dans l’ombre.

Zach Rector allume la mèche d’un possible rallye surprise

Le mouvement paraît anodin. Mais derrière la légère baisse du prix, on observe une montée claire de l’activité. Ce décalage entre volume en hausse et prix stable traduit souvent un repositionnement des traders.

Certains prennent leurs profits, d’autres accumulent discrètement. Dans les coulisses, le marché procède au type de réorganisation qui augure parfois d’un retournement rapide.

Sur X, Zach Rector, figure bien connue de la communauté XRP, a lâché une prédiction qui secoue les débats. L’explosion de XRP vers un nouveau record prendra tout le monde par surprise.

The XRP pump to new all time highs will catch so many people off guard. — Zach Rector (@ZachRector7) October 20, 2025

Cette phrase, simple mais percutante, a immédiatement relancé la spéculation. Pour lui, le prochain rallye viendra sans avertissement et pourrait propulser XRP vers un nouveau record historique. Son ton confiant ravive un sentiment d’impatience chez les partisans du projet.

La communauté XRP partagée entre croyance et scepticisme

Mais cette prédiction est loin de faire l’unanimité. Sur les réseaux, les avis sont partagées. Certains détenteurs se disent prêts à être “pris au dépourvu dans le bon sens”. D’autres se montrent bien plus prudents. Ils rappellent que ce genre de promesse revient depuis des années, sans jamais se concrétiser durablement.

Un membre résume la frustration ambiante : “On nous parle du grand réveil de XRP depuis cinq ans.” Un autre ajoute : “Reprenons déjà les 3 $ avant de rêver de nouveaux sommets.”

Des signaux techniques contrastés mais une activité soutenue

Sur le plan des chiffres, le bilan reste nuancé. XRP gagne 3,9 % sur la semaine, et sa capitalisation atteint environ 144 milliards de dollars. Mais le prix continue de buter sur ses résistances. L’augmentation du volume indique toutefois que le marché reste bien vivant.

Pour certains analystes, cette configuration est typique d’une phase d’accumulation. D’autres y voient un signe de pression vendeuse. Deux lectures différentes d’un même signal, mais un point commun : l’intérêt des traders ne faiblit pas.

Contexte macro : vents contraires et dépendance au Bitcoin

La dynamique de XRP ne dépend pas que des graphiques. Récemment, le jeton a subi la pression de facteurs extérieurs. Une annonce liée à des tarifs commerciaux américains décidés par l’administration Trump a provoqué une chute vers un plus bas de onze mois.

Depuis, le token tente de se stabiliser, mais la route reste semée d’embûches. La dépendance au Bitcoin complique aussi les choses. Quand le BTC vacille, les altcoins, même solides, ont du mal à s’émanciper et XRP ne fait pas exception.

Des obstacles techniques à franchir avant un vrai réveil

Les analystes techniques sont unanimes : il faudra d’abord reconquérir les 3 $ avant de parler d’un nouveau sommet. Ce seuil agit comme une barrière psychologique majeure. La liquidité limitée sur certaines plateformes ajoute une dose de volatilité, rendant toute percée fragile.

Malgré tout, l’écosystème Ripple avance. Ses partenariats bancaires continuent de s’étendre, notamment dans les paiements transfrontaliers. Si la confiance revient, ces fondations solides pourraient servir de tremplin à une reprise durable.

Entre espoir et réalisme : le marché sur le fil

La tension est palpable. Le sentiment alterne entre optimisme discret et vigilance prudente. Si Zach Rector a raison, le prochain bond de XRP surprendra tout le monde. Mais sans catalyseur clair, que ce soit une avancée réglementaire ou un rebond du Bitcoin, le marché pourrait encore patienter.

Pour l’heure, XRP semble sommeiller. Mais derrière cette façade calme, l’activité s’intensifie. Et si l’histoire des cryptos nous a appris une chose, c’est que les réveils les plus brutaux arrivent toujours quand plus personne ne les attend.

Source : @ZachRector7

