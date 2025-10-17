Ripple vs XRP : Brad Garlinghouse relance le débat sur le contrôle du token

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 17, 2025

Ripple et XRP, même combat ? Pas si sûr. En conférence, Brad Garlinghouse a remis une pièce dans la machine en déclarant haut et fort que Ripple ne contrôle pas le token XRP. Une petite phrase, lâchée sur scène, qui a suffi à relancer un vieux débat jamais vraiment tranché. Qui décide vraiment du futur de XRP ? L’entreprise Ripple, la communauté… ou un peu des deux ? On fait le point sur un sujet qui divise encore, plus de dix ans après la création du réseau.

Un vieux débat relancé sur scène

Est ce que Ripple a encore la main sur XRP ? C’est ce que Brad Garlinghouse a voulu mettre au clair cette semaine, lors de son intervention à la DC Fintech Week. Selon le patron de Ripple, trop de gens continuent de croire qu’il est le « CEO de XRP », ou que l’entreprise contrôle toujours le destin du token.

« Ces gens doivent être éduqués », a-t-il lancé. Une phrase qui a rapidement fait le tour de la cryptosphère. Et pour cause : elle relance un débat qui traîne depuis plus de dix ans. Ripple et XRP, c’est la même chose ou pas ? Et surtout, qui décide vraiment de ce qu’il se passe sur le réseau ?

Ripple veut tourner la page de la confusion

Brad Garlinghouse le réaffirme : XRP est une technologie open source, libre, que Ripple utilise dans ses produits, mais qu’il ne contrôle pas. L’entreprise, selon lui, n’a pas le pouvoir d’imposer ses décisions au réseau. Et pour le prouver, il rappelle que certaines propositions portées par Ripple ont été rejetées par la communauté.

Il insiste aussi sur le processus de gouvernance du XRP Ledger, qui nécessite 80 % d’approbation pour tout changement. « Ripple ne contrôle pas ça », martèle-t-il. L’objectif est clair : dissocier l’image du token de celle de la société, souvent confondues dans l’esprit du public, des médias… et parfois même des régulateurs.

Une histoire de contrôle difficile à effacer

Mais si l’on remonte dans le temps, cette version des faits semble… incomplète. Dès 2012 par exemple, Ripple a redémarré le XRP Ledger plusieurs fois. Résultat : plus de 32 000 registres ont été perdus à jamais, effaçant six mois d’historique de transactions. Pas vraiment l’image d’un projet totalement décentralisé.

Même David Schwartz, aujourd’hui directeur technique de Ripple, reconnaissait encore il y a quelques années que « les créateurs de XRP sont les mêmes que ceux de Ripple ». Et une étude de BitMEX Research de 2018 affirmait que la majorité des nœuds du réseau dépendaient… du serveur Ripple.com. Pas très neutre, tout ça.

Le poids du passé judiciaire

Il ne faut pas non plus oublier le dossier brûlant qui a opposé Ripple à la SEC. En 2023, la juge Analisa Torres a reconnu que Ripple avait vendu XRP à des investisseurs institutionnels en tant que titre non enregistré. L’entreprise a payé un règlement et s’est engagée à ne pas contester la décision.

Garlinghouse préfère aujourd’hui mettre en avant que XRP n’a pas été classé comme un titre sur le marché secondaire. Mais difficile de faire totalement oublier ce précédent, surtout quand on cherche à convaincre que Ripple n’a jamais contrôlé le token. Le message est brouillé, et le flou persiste.

Pourquoi Garlinghouse insiste autant

Derrière cette sortie médiatique, il y a sans doute une stratégie bien pensée. Ripple veut restaurer la confiance autour de son écosystème. Après des années de procès, d’attaques et de critiques sur sa centralisation, XRP a besoin de retrouver une image plus « décentralisée » pour séduire de nouveaux partenaires.

Garlinghouse veut aussi ouvrir la voie à une intégration plus large dans le système financier. Il milite pour que les entreprises crypto puissent accéder aux mêmes infrastructures que les banques. Mais pour y arriver, il doit prouver que Ripple est une société régulée, et que XRP est un actif à part entière, indépendant.

Un réseau entre deux mondes

Ripple veut jouer un rôle de pont entre la finance traditionnelle et la blockchain. Mais ce n’est pas si simple quand son token historique traîne encore cette réputation de centralisation. Et même si Garlinghouse tente de clarifier les choses, l’héritage technique, juridique et économique de Ripple reste lourd.

Il a raison sur un point : beaucoup de gens confondent encore Ripple et XRP. Mais est-ce qu’on peut vraiment les séparer totalement ? Entre indépendance théorique et influence bien réelle, la ligne est floue. Et si, au fond, la vraie question n’était pas « qui contrôle XRP ? »… mais « à qui faire confiance » pour le faire évoluer ?

Et si vous cherchez à gérer vos tokens de manière vraiment indépendante, Best Wallet offre une alternative pratique et sécurisée. Le portefeuille est compatible avec XRP et plus de 60 blockchains, tout en permettant le staking, les échanges intégrés et l’accès à la prévente du jeton $BEST, déjà présentée comme l’un des lancements les plus prometteurs de 2025.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Brad Garlinghouse DC Fintech Week, Bitmex Research

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :