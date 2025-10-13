XRP reprend 8,7 % : Ripple prépare-t-il un comeback explosif à 3 $ ?

Après une semaine noire sur les marchés crypto, XRP reprend des couleurs. Le token de Ripple affiche une hausse de 8,7 % en 24 heures, profitant d’un rebond général du marché. Bitcoin repasse les 115 000 $, tandis que la capitalisation globale franchit à nouveau la barre symbolique des 4 000 milliards $. Ce sursaut alimente un vent d’optimisme prudent. Les traders semblent parier sur une reprise plus large, même si la nervosité reste palpable.

Un crash provoqué par la macro

En dépit de cette performance, XRP doit encore purger une baisse hebdomadaire de -13,7 % et de -15,5C % sur le mois. Cela dit, il est possible que l’actuelle hausse marque le début d’une toute nouvelle tentative de reconstruction ancrée sur l’avènement prochain d’un ensemble de catalyseurs macroéconomiques et réglementaires.

En effet, le krach général du marché crypto ce week-end, a des origines qui vont bien au-delà des graphiques. La menace d’un nouveau conflit commercial entre la Chine et les USA a ravivé les tensions et cristallisé les craintes.

En conséquence, une contraction brutale des actifs risqués s’est donc produite sur tous les marchés et dont celui de la crypto en particulier. Ainsi, tout le long du week-end, BTC, ETH et XRP se sont retrouvés sur un terrain d’incertitude accrue.

XRP de nouveau en quête de repères

Pourtant, avec le nouvel ATH BTC, tout semblait bien parti pour permettre à XRP d’aller chercher à nouveau son sommet de juillet dernier à 3,65 $ en juillet. Une performance notamment portée par la victoire judiciaire de Ripple contre la SEC.

Un règlement amiable qui avait alors, renforcé les bases de la confiance des investisseurs et grand ouvert les vannes de nouveaux capitaux institutionnels. Toutefois, ce nouvel épisode de correction brutale remet en évidence une réalité toujours en vigueur sur le marché crypto. Même les mastodontes de cette économie restent toujours à la merci des chocs macroéconomiques.

Uptober : un mois de test décisif pour Ripple

Dans un environnement d’incertitude grandissante, les dernières frasques du XRP sont au moins porteuses de quelques nouvelles intéressantes. En effet, de nombreux catalyseurs convergent actuellement vers une éventuelle reprise du mouvement haussier.

En effet, la Fed pourrait dans un premier temps, annoncer une nouvelle baisse de ses taux directeurs lors du prochain FOMC. Une décision qui, le cas échéant, ne manquera probablement de renforcer l’intérêt des actifs risqués dont fait partie le jeton de Ripple.

Ensuite, les décisions de la SEC concernant les demandes d’autorisation pour de nouveaux ETF XRP est attendue le 18 et le 24 octobre. En cas d’avis favorable, on verrait probablement affluer sur ce marché une nouvelle vague de capitaux institutionnels qui porteront sûrement le jeton dans sa course à la hausse.

Certains analystes anticipent déjà une progression de 12 % d’ici novembre, avec un objectif de 2,87 $ à court terme. Mais une approbation d’ETF pourrait changer la donne, ramenant XRP vers la résistance des 3 $, voire au-delà.

Un scénario de comeback crédible ?

Techniquement, le seuil des 3 $ reste le véritable pivot psychologique du marché. Il correspond à une zone de résistance testée à plusieurs reprises depuis juillet.

Si les bulls parviennent à maintenir la dynamique au-dessus de 2,70 $, une accélération vers 3,09 $ puis 3,30 $ est envisageable. À l’inverse, un rejet sous 2,70 $ rouvrirait la voie à 2,48 $, voire 2,30 $ sur capitulation.

Mais le fond de marché, lui, évolue. Les volumes repartent à la hausse, les positions short diminuent, et le sentiment s’améliore. Sur le plan fondamental, Ripple continue d’étendre ses partenariats institutionnels, notamment dans le paiement transfrontalier et les CBDC.

Autrement dit, le scénario d’un retour vers 3 $ n’a rien d’utopique, à condition que la macro et la régulation jouent dans le bon sens.

Entre prudence et impatience

Le rebond de XRP à +8,7 % en 24 heures ne signe pas encore un bull run complet, mais il confirme une chose. Les acheteurs sont toujours là. Le marché respire, les taux pourraient baisser, et la SEC s’apprête à trancher sur les ETF.

Pour Ripple, ce mélange d’incertitude et d’espoir pourrait bien préparer le terrain d’un comeback spectaculaire. Le prochain grand test se joue autour de 3 $. Si ce cap est franchi, le scénario d’un nouveau sommet avant la fin de l’année redevient crédible.

