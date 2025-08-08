Ripple et la SEC mettent fin au procès : le XRP grimpe de 10 %

Après cinq ans de bras de fer juridique, Ripple et la SEC tournent enfin la page. L’annonce de la fin des poursuites a propulsé le XRP de 10 %, porté par un vent d’optimisme et des rumeurs de futur ETF. La clarté réglementaire redonne à Ripple le champ libre pour accélérer sa croissance.

L’annonce officielle qui fait bondir le XRP

Le 7 août 2025, Ripple Labs et la SEC ont déposé une requête conjointe pour retirer leurs appels auprès de la Cour d’appel du Second Circuit. Ce geste marque la fin définitive d’un litige qui durait depuis 2020. Chaque partie paiera ses propres frais, ce qui scelle un accord sans vainqueur dans le dossier, mais quand même avec un grand gagnant : le marché du XRP.

À peine la nouvelle tombée, le prix du XRP s’est envolé d’environ 10 %, atteignant un pic à 3,34 $. Les volumes d’échanges ont explosé, preuve que les traders attendaient ce moment avec impatience.

5 ans de bataille juridique

En décembre 2020, la SEC accuse Ripple d’avoir vendu du XRP illégalement, comme s’il s’agissait d’actions non déclarées. S’ensuit un long procès, plein de rebondissements, qui laisse le statut du XRP flou aux États-Unis et freine son adoption.

En 2023, la juge Analisa Torres tranche : vendre du XRP au grand public via les exchanges, ce n’est pas illégal, mais le vendre directement à de gros investisseurs l’est. Ripple paie alors 125 millions de dollars pour régler cette partie et se rapprocher de la fin du conflit.

La fin de ce procès, c’est avant tout la fin d’un nuage réglementaire. Le statut de XRP est désormais clair : ce n’est pas un titre financier. Cette certitude rassure les investisseurs et ouvre la porte à un retour massif des capitaux institutionnels.

En parallèle, les spéculations sur un ETF XRP s’intensifient. Certains analystes imaginent déjà un dépôt auprès de la SEC dans les mois qui viennent. Les baleines ne sont pas restées indifférentes : si certaines ont vendu 640 millions de XRP (pour environ 1,9 milliard de dollars), d’autres accumulent à nouveau, signe d’une confiance renouvelée.

Les perspectives de prix pour le XRP

À court terme, un scénario réaliste serait de voir le XRP se maintenir au-dessus des 3 dollars, avec une phase de consolidation après cette forte hausse. Les investisseurs pourraient attendre des signaux plus clairs avant de pousser plus haut.

En cas de scénario haussier, par exemple l’annonce d’un ETF ou un afflux d’investissements institutionnels, le XRP pourrait rapidement viser la zone des 4 à 5 dollars. À l’inverse, un scénario baissier, lié à une prise massive de bénéfices, pourrait le ramener vers 2,50 dollars.

Et après ?

Cette victoire pourrait inspirer tout l’écosystème crypto. D’autres projets attaqués par la SEC pourraient en profiter et voir la pression réglementaire diminuer.

Le message est clair : aux États-Unis, toutes les cryptos ne sont pas forcément considérées comme des titres financiers. De quoi redonner confiance aux investisseurs et encourager de nouveaux projets. Après cinq ans de procès, XRP est enfin libéré de l’incertitude et peut viser l’avenir… avec peut-être un ETF à la clé.

Source : Securities and Exchange Commission

