“Faux et diffamatoire” : Binance riposte face aux allégations de listing payant

La tempête s’est levée sur X après que plusieurs fondateurs de projets ont accusé Binance d’exiger des paiements et des parts de tokens pour être listés sur la plateforme. Une affirmation explosive dans un marché déjà tendu. Mais la réponse du géant crypto ne s’est pas fait attendre. “Faux, diffamatoire et trompeur”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué officiel.

Binance contre-attaque : “une atteinte notre intégrité”

Binance dément catégoriquement avoir tiré profit des listings. Aucune redevance, pourcentage de tokens ou dépôt non remboursable ne sont exigés aux projets souhaitant intégrer la plateforme.

L’affaire a éclaté après un message publié par CJ Hetherington, PDG de Limitless Labs. Il affirme que Binance avait réclamé 8 % de l’offre totale de son token, en plus de dépôts en fiat et en crypto. D’autres entrepreneurs, dont Mike Dudas, fondateur de 6MV, ont corroboré avoir reçu des propositions similaires.

Face à ces déclarations, Binance a immédiatement réagi par le biais de son compte officiel Customer Support. La société dénonce une “manipulation d’échanges privés” et des “divulgations illégales de correspondances confidentielles”. Elle ajoute que tous les dépôts réalisés par des projets sont entièrement remboursables sous 1 à 2 ans, et que les dirigeants de Binance n’ont jamais revendu de tokens de projets listés.

Un plan de soutien de 400 millions de dollars

L’entreprise prévient qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites contre les auteurs de ces accusations qu’elle qualifie de malveillantes.

En parallèle de cette controverse, Binance a annoncé le lancement d’une initiative de compensation inédite. Baptisée “Together Initiative”, elle est dotée de 400 millions de dollars. L’objectif : soutenir les utilisateurs et les institutions durement touchés par le krach du 11 octobre. Un épisode marqué par plus de 19 milliards $ de liquidations.

300 millions $ seront distribués sous forme de vouchers à plus de 1,5 million d’utilisateurs ayant perdu plus de 30 % de leur portefeuille. Les compensations seront versées sous 96 heures via le Rewards Hub. 100 millions $ supplémentaires alimenteront un fonds de prêts à taux réduit pour les partenaires institutionnels. Cela devrait permettre de restaurer la liquidité et stabiliser les opérations.

Binance précise que ces mesures ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, mais un geste de confiance envers la communauté.

Transparence et confiance : le double enjeu

Cette nouvelle affaire fait suite à l’incident des depeg. Binance sa dû se défendre d’avoir provoqué le mini crash du week-end passé avec à la clé plus de 280 millions de remboursement. Dans un contexte où la transparence des plateformes d’échange est au cœur de toutes les attentions, ce nouvel épisode ne manquera pas d’accroître le niveau d’alerte.

En fait, depuis les événements de 2022, la problématique d’éventuels frais de listing est au cœur d’un débat houleux. C’est d’ailleurs un argument marketing doublée d’accusation que les exchanges se renvoient entre elles de façon détournée pour larguer la concurrence. Par conséquent, avec plus de 250 millions d’utilisateurs, Binance joue gros sur le terrain de la réputation avec cette affaire.

Une crise maîtrisée ou un tournant stratégique ?

Pour Binance, il n’y a donc d’autre choix qu’une contre-offensive en bonne et due forme pour protéger son image et afficher sa solidité financière une fois de plus. Les analystes y voient un moment clé pour Binance.

En effet, il lui faut réussir à mettre un terme aux rumeurs de favoritisme et d’arrangements secrets qui courent à son sujet. Dans le même temps, il faudra aussi manœuvrer de façon suffisamment habille pour transformer cette crise en opportunité de renforcement de son positionnement institutionnel.

Mais derrière cette démonstration de force, une question demeure : le doute persistera-t-il dans l’esprit des investisseurs ? Car si Binance sort renforcée de cette polémique, il ne faut pas oublier que dans l’univers crypto, la confiance est un capital aussi volatil que les marchés qu’elle anime.

Source : Binance

