ETF XRP : CoinShares dévoile son ticker et son dépositaire avant la décision de la SEC

La course aux ETF XRP s’intensifie et alors que la date du verdict de la SEC approche, CoinShares dépose un amendement à son formulaire S-1 révélant de nouveaux détails clés. Les contours de son ETF dénommé XRPL, se précisent à mesure que les acteurs institutionnels réorganisent leurs positions sur le marché. CoinShares devient la première société à officialiser le ticker, les partenaires et la structure complète de son produit avant même la validation du régulateur américain.

XRPL : le futur ticker de référence

Selon le document déposé le 14 octobre, l’ETF XRP de CoinShares sera coté sur le Nasdaq sous le symbole XRPL, référence à peine voilée au XRP Ledger. Le fonds sera conservé par BitGo, acteur majeur de la garde d’actifs numériques, tandis que Valkyrie Funds LLC apportera le capital initial du trust.

CoinShares a aussi précisé que le trust ne participera à aucun programme de staking, contrairement à certains produits concurrents. Les investisseurs n’obtiendront donc ni récompenses de staking ni rendements additionnels. Le modèle se veut volontairement classique pour rassurer la SEC et faciliter l’approbation.

Une architecture solide et des partenaires institutionnels

Derrière CoinShares, une infrastructure complète se dessine :

CSC Delaware Trust Company agira comme agent de fiducie ;

U.S. Bancorp Fund Services sera agent de transfer et administrateur ;

Paralel Distributors assurera la distribution commerciale ;

et U.S. Bank NA servira de dépositaire de liquidités.

Cette structuration institutionnelle témoigne d’une volonté claire. Se conformer parfaitement aux standards américains et se positionner comme un ETF de premier plan dès le jour du feu vert.

Une bataille d’ETF sous haute tension

Le calendrier réglementaire s’accélère. La date limite pour Grayscale arrive cette semaine, tandis que les décisions concernant 21Shares, Bitwise, WisdomTree, CoinShares et Canary Capital devraient tomber entre le 18 et le 25 octobre.

Les analystes anticipent une approbation groupée de plusieurs ETF XRP si le gouvernement américain parvient à éviter un nouveau shutdown. Le cas échéant, il s’agira d’un précédent historique pour l’ensemble des altcoins. D’ailleurs, la quasi-totalité des prédictions s’accordent sur l’afflux massif de capitaux institutionnels comme l’une des conséquences directes.

Un intérêt global toujours persistant

En dépit du tout dernier plongeon du marché dans son ensemble, XRP continue toujours de faire l’objet d’un soutien indéfectible. D’abord de la part des ultra de la XRP Army, puis d’un ensemble d’acteurs institutionnel totalement convaincus par ses perspectives d’avenir. Par exemple, malgré la tourmente de la semaine dernière, les produits dédiés au XRP ont enregistré 61,6 millions de dollars d’entrées.

Ce chiffre témoigne d’une confiance durable dans le potentiel de XRP à servir de pont entre les marchés traditionnels et la finance on-chain. Si le feu vert de la SEC tombe d’ici fin octobre, l’arrivée de l’ETF XRPL pourrait être perçue comme une validation institutionnelle majeure du projet Ripple et de son écosystème.

Un nouveau départ en approche

CoinShares anticipe probablement pour prendre une longueur d’avance par rapport rapport aux autres demandes d’ETF XRP en attente. Le choix du ticker XRPL et de BitGo en tant que dépositaire, témoigne d’une volonté d’adoption institutionnelle rapide dès le feu vert de la SEC.

Si la SEC approuve plusieurs ETF simultanément, le marché du XRP pourrait connaître une nouvelle phase d’expansion, comparable à celle observée lors du lancement des ETF Bitcoin et Ethereum. Mais à court terme, CoinShares vient d’imposer son avance stratégique dans une course où chaque jour compte.

Source : CoinShares Amendement S-1

