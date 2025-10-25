Ethereum en perte de vitesse : les sorties s’enchaînent sur les ETF Spot

Ethereum marque un coup d’arrêt. Après des mois d’entrées massives, les ETF Spot ETH subissent deux semaines consécutives de retraits. L’engouement institutionnel s’essouffle, laissant la place à un retour en force du “digital gold”.

Deux semaines consécutives de retraits sur les ETF Ethereum

Les derniers rapport d’analyse indiquent que les produits liés à Ethereum ont enregistré 243,9 millions $ de sorties sur la dernière semaine. Une tendance qui s’ajoute aux 311 millions $ de la semaine précédente. Au total, plus d’un demi-milliard de dollars ont quitté les ETF Spot ETH en seulement quatorze jours.

Cette décollecte ramène les flux cumulés à 14,35 milliards $, pour un total d’actifs sous gestion de 26,39 milliards $. Autrement dit, c’est environ 5,5 % de la capitalisation d’Ethereum. Le contraste est saisissant après des mois d’afflux records observés à la suite de l’approbation des ETF Spot ETH.

Vendredi, les retraits ont atteint 93,6 millions $. Le fonds BlackRock ETHA a mené les sorties avec près de 101 millions $. À l’inverse, Grayscale ETHE et Bitwise ETHW ont légèrement progressé, sans parvenir à inverser la tendance.

Bitcoin attire de nouveau les capitaux institutionnels

Pendant qu’Ethereum fléchit, Bitcoin attire à nouveau la lumière. Les ETF Spot BTC ont enregistré 446 millions $ d’entrées nettes sur la semaine. Les investisseurs institutionnels reviennent en force, portés par une confiance renouvelée dans le rôle de valeur refuge du Bitcoin.

Vendredi encore, les produits adossés à BTC ont engrangé 90,6 millions $ supplémentaires. Les fonds de BlackRock (IBIT) et Fidelity (FBTC) dominent largement le marché avec respectivement 32,6 millions $ et 57,9 millions $ d’entrées. Leur poids reste écrasant : IBIT gère désormais 89,17 milliards $, contre 22,84 milliards $ pour FBTC.

Un signal clair : les investisseurs se replient sur le “digital gold”

Pour Vincent Liu, directeur des investissements chez Kronos Research, ces flux traduisent une rotation nette du capital. “Les investisseurs doublent leur exposition à Bitcoin. Le marché renforce son positionnement autour du récit de réserve de valeur”, explique-t-il.

Selon lui, la confiance envers Bitcoin reflète un changement plus large du sentiment de marché. Face à l’incertitude mondiale et à l’attente de nouvelles baisses de taux de la Fed, les institutionnels privilégient les actifs jugés robustes. Dans ce contexte, Bitcoin profite pleinement de son statut de pilier du marché numérique.

Ethereum à la recherche d’un nouveau catalyseur

À l’inverse, Ethereum peine à convaincre. Les flux sortants reflètent un ralentissement de la demande institutionnelle, accentué par une activité on-chain en berne. Le rendement du staking reste stable, mais il ne suffit plus à compenser le manque de catalyseurs.

Les grands acteurs semblent désormais attendre une impulsion. Une mise à jour technique majeure, un rebond de la DeFi, ou une reprise de l’activité sur les smart contracts. Sans cela, l’ETH risque de continuer à perdre du terrain face à un Bitcoin de plus en plus dominant.

Rendez-vous semaine prochaine à la croisée de tous les chemins

Les regards se tournent maintenant vers la politique monétaire américaine. Si la Fed confirme son cap vers une nouvelle phase d’assouplissement, les flux vers les ETF Bitcoin pourraient encore croître. Ethereum, de son côté, devra prouver sa résilience pour inverser la tendance.

En attendant, le message du marché est clair : les investisseurs institutionnels ont choisi leur camp. Bitcoin reprend la main, tandis qu’Ethereum, temporairement à bout de souffle, cherche un nouveau souffle.

Source : SoSoValue

