Ripple vs SEC : comment les fans XRP ont fait gagné le procès

Et si l’issue de la joute qui a opposé Ripple à la SEC s’était jouée non pas dans les bureaux, mais dans les rangs de ses supporters les plus fidèles ? Pendant près de cinq ans, la SEC a voulu faire tomber XRP. Pourtant, ce n’est pas seulement la défense de Ripple qui a infléchi le cours du procès. Aujourd’hui, la lumière est faite sur le rôle de premier plan d’une communauté acharnée. Comment la XRP Army, longtemps raillée, est devenue la pièce maîtresse d’une victoire historique.

2020 : début des hostilités

En décembre 2020, la SEC lançait une attaque frontale contre Ripple. L’accusation était simple : la vente de XRP constituait une offre de titres financiers non enregistrés. Pour beaucoup, l’affaire ressemblait à une condamnation annoncée. Ripple risquait des sanctions massives et, pire encore, l’étiquette de “security” sur son token.

Trois ans plus tard, le paysage a radicalement changé. En effet, le 23 juillet dernier, juge Analisa Torres, juge ne charge du dossier, rend une décision historique. C’est acté, XRP n’est concrètement pas un titre financier. Dans la foulée de ce coup de massue, l’affaire connaît une conclusion officielle en août 2025.

Les deux parties retirent officiellement leurs plaintes dans un règlement amiable qui a plus des allures de victoire pour Ripple. Mais cette décision du tribunal n’a rien d’un coup du sort. Outre la prestation exemplaire des avocats de Ripple, une force inattendue a joué un rôle clé : la XRP Army.

La XRP army mène la charge en première ligne

Longtemps durant, la communauté des détenteurs de XRP est moquée comme une foule d’illuminées dissidents et maximalistes. Mais aujourd’hui, les membres de la “XRP Army” ont transformé ce surnom en symbole de résistance.

Sous les directives de John Deaton, Avocat de la défense, ils ont multiplié les actions pour se faire entendre devant la cour. Déclaration sous serment, témoignages d’investisseurs et briefs juridiques, ils n’ont absolument pas lésinés sur les outils. In fine, la pression de ces minions a très certainement pesé dans le jugement.

D’ailleurs, la juge Torres a cité à plusieurs reprises ces contributions dans sa décision. Preuve que la voix des investisseurs individuels a réellement influencé le cours de la justice. Deaton l’a rappelé avec force : “Sans ces interventions, certains auraient douté de leur impact. Mais le verdict prouve que l’armée XRP a fait la différence.”

Quand la communauté change le cours de l’histoire

Cet épisode illustre une réalité nouvelle dans la crypto. L’activisme collectif peut rivaliser avec les grandes institutions. Là où la SEC pensait affronter une entreprise isolée, elle s’est heurtée à une base de détenteurs organisée. Hyper active sur X (ex-Twitter) la XRP Army s’est montrée très efficace dans sa capacité à documenter les conséquences réelles de la régulation.

No credible person can argue that the XRP Army didn’t make a difference in the Ripple case. If they do they’re either ignorant to the facts and truth or intentionally lying. We have conclusive evidence that we made a difference. There were over 2K exhibits filed in the case. In… https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 3, 2025

La phrase de Deaton résonne : “Une personne peut inspirer des milliers, et ensemble, ils changent la donne.” Dans cette affaire, la communauté a prouvé que l’unité pouvait remodeler la jurisprudence.

Impact sur Ripple et le prix du XRP

La victoire judiciaire a relancé la dynamique de Ripple. Le token a bondi de 72 % en 2023 après le premier jugement, passant de 0,47 $ à 0,81 $. Plus récemment, avant la clôture définitive du procès, le XRP a atteint un sommet à 3,65 $ en juillet 2025.

Depuis, le marché est en phase de correction avec quelques velléités de reprise. Le token se négocie actuellement autour de 2,85 $, en retrait de 4 % sur 24h. Mais en substance, le XRP jouit désormais d’une légitimité que beaucoup lui contestaient.

Parallèlement, Ripple poursuit sa stratégie. Comme l’a expliqué Deborah McCrimmon, vice-présidente et directrice juridique adjointe, l’objectif reste de bâtir un “internet de la valeur”. L’entreprise continue de déployer des solutions de paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux, renforçant l’utilité réelle du token.

Source : John Deaton

Pour aller plus loin sur le sujet :