XRP vs SOL vs LTC : les prédictions de ChatGPT 5

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 7, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

ChatGPT 5 vient de sortir, et évidemment, on n’a pas pu s’empêcher de le mettre à l’épreuve sur l’avenir des cryptos. Et pas n’importe lesquelles : trois mastodontes du marché, bien connus mais très différents, XRP, Solana et Litecoin. Trois tokens, trois stratégies, et peut-être trois destins opposés. GPT-5 a passé leurs données à la moulinette pour en tirer des prédictions. Voici ce qu’il voit venir.

XRP : entre promesse bancaire et blocage réglementaire

XRP se négocie aujourd’hui autour de 3,07 $, après un joli rebond ces dernières semaines. Ripple a remporté sa bataille contre la SEC, vise une licence bancaire, et prépare le lancement d’un stablecoin. Sur le papier, tout semble en place.

Mais récemment, un gros coup de frein : 42 banques américaines ont déposé une opposition officielle à cette demande de licence. Un signe que, malgré les ambitions institutionnelles de Ripple, le marché bancaire ne semble pas encore prêt à ouvrir ses portes.

Pour ChatGPT 5, XRP a encore du potentiel. Le modèle imagine un prix autour de 4 à 6 $ si la situation se débloque et que Ripple obtient un feu vert bancaire. Sinon, le prix pourrait plafonner entre 2 et 3 $ sur le moyen terme.

Scénario réaliste : entre 4 $ et 6 $

Avec une adoption modérée et une situation réglementaire stable, XRP peut doubler ou tripler sa valeur actuelle.

Scénario bearish : 2,20 $ – 3 $

Si Ripple échoue à obtenir sa licence bancaire ou que la régulation bloque ses ambitions, XRP pourrait retomber vers ses anciens niveaux.

Scénario bullish : 8 $ – 10 $

En cas de feu vert total côté banques et explosion de l’usage dans les paiements institutionnels, XRP pourrait retrouver ses sommets historiques, voire les dépasser.

Solana : la fusée qui n’attend qu’un signal

Solana (SOL) tourne aujourd’hui autour de 172 $, bien loin de ses bas de l’an dernier. Il faut dire que l’écosystème est en feu : memecoins, NFT, DeFi, IA crypto, DePIN, tout le monde semble construire sur Solana.

Mais ce qui pourrait tout changer, ce sont les récents projets autour de la tokenisation d’actifs (xStocks) et les rumeurs persistantes sur un futur ETF Solana. Si cela se concrétise, on pourrait assister à un vrai nouveau cycle haussier.

D’après ChatGPT 5, le potentiel est explosif. Le modèle évoque un SOL à 350, voire 400 $ d’ici fin 2025 si les catalyseurs s’enchaînent. Mais attention : Solana a déjà connu des bugs majeurs, des congestions réseau, et reste très dépendant du « narratif du moment ».

Scénario réaliste : 300 $ – 400 $

Entre la tokenisation (xStocks), les memecoins, et un éventuel ETF, Solana a tout pour signer un x2 ou x3.

Scénario bearish : 120 $ – 180 $

En cas de congestion réseau, d’échec réglementaire (pas d’ETF), ou si l’intérêt retombe, SOL pourrait plafonner ou corriger.

Scénario bullish : 600 $ – 800 $

Si tout s’aligne : ETF validé, afflux de capitaux, adoption massive DePIN & RWA, Solana pourrait exploser comme en 2021.

Litecoin : le doyen discret mais toujours là

Litecoin (LTC) s’échange aujourd’hui autour de 120 $, ce qui en fait l’un des actifs les plus stables du marché. Surnommé “l’argent numérique”, LTC continue d’être utilisé pour les paiements, les transferts rapides et les frais réduits.

Son dernier halving, en août 2023, a réduit les récompenses des mineurs, renforçant la sécurité du réseau sans faire de vagues. Et c’est un peu tout ce qu’on attend de lui : être fiable, simple et résilient.

ChatGPT 5 ne s’attend pas à une explosion. Mais il anticipe une hausse progressive jusqu’à 150 $ d’ici fin 2025. Pas de folie, mais une croissance tranquille, à l’image du projet.

Scénario réaliste : 130 $ – 150 $

Un token stable, porté par les paiements rapides et l’effet post-halving, avec une croissance modérée.

Scénario bearish : 90 $ – 110 $

Si l’attention des investisseurs se tourne ailleurs et que l’innovation reste limitée, LTC pourrait stagner.

Scénario bullish : 160 $ – 180 $

Dans un marché très haussier, avec une redécouverte de son utilité comme “Bitcoin Lite”, Litecoin pourrait surprendre.

Wall Street Pepe (WEPE) : le memecoin des petits investisseurs en guerre contre Wall Street

Mais pendant que les poids lourds comme XRP, SOL ou LTC dessinent leur avenir, des projets plus jeunes et plus audacieux tentent de se faire une place. Parmi eux, un memecoin attire de plus en plus l’attention des petits investisseurs : Wall Street Pepe (WEPE).

Wall Street Pepe (WEPE) est un memecoin sur la blockchain Ethereum. Il combine la figure culte de Pepe la grenouille avec les codes de la finance traditionnelle. L’objectif ? Offrir une revanche symbolique aux petits porteurs, en leur donnant des outils concrets pour affronter les baleines et institutions.

Le projet mise sur une communauté très active, surnommée la “WEPE Army”, et propose des fonctions comme le staking, des analyses de marché et des mécaniques de récompenses. Côté prix, WEPE s’échange actuellement autour de 0,000085 $, avec une capitalisation d’environ 17 millions de dollars. Encore petit… mais plein d’ambition.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :