XRP en rejet brutal : -4 % alors que la spéculation sur un ETF s’intensifie

Ripple va vraisemblablement clôturer cette journée du 5 septembre sur une légère note de d’insatisfaction. En effet, le jeton XRP a subi un rejet brutal après avoir testé la zone des 2,88 $–2,89 $. En quelques minutes, le prix a glissé de 4 %, passant de 2,88 $ à 2,84 $. Le mouvement s’est produit à la suite d’un mouvement exceptionnel de plus de 227,75 millions de XRP échangés à midi.

Le rôle des institutionnels et la bataille autour de l’escrow

C’est un volume d’échange représentant à peu près quatre fois la moyenne des transactions journalières qui a posé les bases de ce rejet de la résistance. Le moins que l’on puisse en dire est que les investisseurs institutionnels dominent désormais l’action de marché. Ils absorbent une partie de la pression vendeuse, mais n’empêchent pas les rejets sur résistance.

Toutefois, petite note d’espoir, la tendance à l’accumulation observée un peu plus tôt aujourd’hui, semble se maintenir. En fait, près de 340 millions de XRP ont été acquis récemment par de gros wallets. C’est bien la preuve que l’intérêt stratégique du token reste intact. Fort heureusement d’ailleurs, cette dynamique tempère les inquiétudes liées à la correction.

En toile de fond, l’attente autour des ETF spot XRP joue un rôle majeur. Pas moins de six gestionnaires d’actifs dont Grayscale et Bitwise, ont déposé des demandes auprès de la SEC. Les décisions sont attendues en octobre et pourraient redessiner l’équilibre du marché.

Analyse technique : supports et résistances clés

À ce stade, le marché table déjà une probabilité d’approbation des ETF estimée à 87 %. Ce chiffre reflète la confiance née du règlement entre Ripple et la SEC, qui a clarifié le statut réglementaire du token. Mais sur le plan technique, XRP évolue dans une consolidation de 47 jours. Une structure que certains analystes comparent à celle de 2017 avant le rallye parabolique.

Pour l’heure, les indicateurs techniques à surveiller se décline comme ceci :

Résistances : la zone des 2,88 $–2,89 $ reste le mur à franchir. Plusieurs tentatives échouées valident sa solidité.

reste le mur à franchir. Plusieurs tentatives échouées valident sa solidité. Supports : premier palier à 2,84 $–2,85 $, puis zone décisive à 2,77 $ . En cas de cassure, les 2,60 $ et 2,48 $ (MAs 100 et 200 jours) entreraient en jeu.

. En cas de cassure, les 2,60 $ et 2,48 $ (MAs 100 et 200 jours) entreraient en jeu. RSI autour de 55, signal neutre. Le MACD converge vers un possible croisement haussier, mais sans confirmation.

Une cassure au-dessus de 3,30 $ ouvrirait la voie vers 4 $ et au-delà. De plus, les scénarios optimistes les plus extrêmes font état de cibles techniques évoquant même 4,63 $ à 13.

Sentiment du marché : peur tempérée par l’attente des ETF

Pour l’instant le Crypto Fear & Greed Index reste en zone neutre à 41 points, traduisant un climat de prudence. Les données on-chain renforcent cette lecture. En effet, le nombre d’adresses actives sur le XRP Ledger a nettement reculé. De plus, l’open interest sur les dérivés s’est contracté de 10,9 à 7,7 milliards $.

Pourtant, les baleines ne désertent pas. L’accumulation institutionnelle en cours prouve que le jeu est toujours ouvert. En réalité, le marché semble attendre la décision de la SEC en octobre comme un catalyseur.

Correction technique ou signal d’alerte ?

Le rejet de XRP sous les 2,89 $ rappelle que la consolidation n’est pas terminée. Mais cette correction de 4 % ne ressemble pas à une capitulation. Elle s’apparente plutôt à une respiration dans un contexte d’attente.

Si le support des 2,77 $ tient, les acheteurs auront une nouvelle chance de reprendre le contrôle. Dans le cas contraire, la correction pourrait s’étendre vers la zone des 2,60 $–2,48 $. L’équilibre actuel repose sur deux facteurs : la défense des supports techniques et la perspective des ETF. Tant que ces deux éléments restent alignés, le scénario d’un rebond puissant reste sur la table.

En attendant, le marché des memecoins semble envoyer des signaux d’explosion plus francs. Pepenode notamment réalise sur superbe performance de prévente approchant déjà de son premier palier d’augmentation de prix. Une piste intéressante à explorer en attendant que le marché une trajectoire plus précise.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : XRPSCAN, Coinglass

Pour aller plus loin sur le sujet :