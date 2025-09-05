XRP en baisse : 3 signaux explosifs pour un bull run de 85%

En un mois et demi, XRP a perdu près de 20 % en glissant en dessous de 2,80 $ et testant par la même occasion, un support critique. Beaucoup y ont ainsi vu su signe de faiblesse dans un contexte de repli général du marché. Pourtant, au-delà de cette façade baissière, les graphiques et le flux de transaction racontent une toute autre histoire. En fait, les trois signaux suivants, laissent entrevoir un vent explosif à +85 % d’ici la fin de l’année.

Des portes de sortie malgré la pression

En observant d’un peu plus près le graphique d’évolution du SRP, on peut constater une zone d’évolution en triangle descendant. La chute de d’environ 20 % en 45 jours, a défini le support critique de ce triangle à 2,70 $.

Pris en solo, le triangle descendant est un indicateur baissier. Pourtant, plusieurs indicateurs techniques et les flux de données on-chain pointent vers un scénario inverse. La perspective d’un rebond violent capable de projeter XRP jusqu’à 4,80 $ sur le dernier trimestre de 2025.

Un reset du levier qui apaise la pression

Le premier signal vient du marché des produits dérivés. Le niveau des positions ouvertes (open interest) sur les contrats à terme XRP a chuté passant de 11 à 7,5 milliards $. En d’autres termes, cela traduit une certaine réduction de l’exposition spéculative. En parallèle, le ratio de levier estimé sur Binance est revenu à sa moyenne annuelle.

En quoi est-ce important pour un éventuel bull run de XRP pensez-vous ? En fait, le risque de liquidations en cascade diminue avec ce repli sur l’open interest. Et pour cause, les positions les plus risquées ont été purgées, stabilisant par la même occasion le marché. Concrètement, le terrain est plus sain pour un nouveau cycle haussier.

Des signaux d’accumulation sur la chaîne

Ensuite, les données on-chain confirment un changement de dynamique. En effet, le net taker volume s’approche de son niveau neutre. C’est le signe d’un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Dans le même temps, le cumulative volume delta (CVD) agrégé sur le marché spot, repart légèrement à la hausse. En d’autres termes, les investisseurs et détenteurs se remettent donc à accumuler.

D’ailleurs, une observation similaire peut aussi être faite sur le marché des produits dérivés. Le CVD des contrats à terme décline et les funding rates se normalisent. En clair, les positions surendettées ont disparu, et la demande spot reprend le relais. Historiquement, ce type de configuration précède souvent un retournement.

Un support clé et une configuration fractale

Enfin, le dernier signal explosif est en lien avec l’analyse technique du cours du XRP. Le graphique montre en effet, un support majeur entre 2,35 $ et 2,65 $. Cette zone correspond à un fair value gap et s’aligne avec les niveaux de retracement de Fibonacci (0,5 – 0,618). Or cette confluence technique tend à renforcer la probabilité d’un rebond.

De plus, la structure actuelle rappelle fortement le fractal observé au premier trimestre. À l’époque, le XRP avait explosé de plus de 60 % après plusieurs semaines de consolidation. Si le scénario se répète, la cible logique reste les 4,80 $, soit un potentiel de +85 %.

At the current state of the market, not much has changed with $XRP's target at $4.80 as its prices continue to hold above a key $2.47 level!



As long as this level holds, prices may only be prepping for another +66% upside… https://t.co/p3S1yTtGfR pic.twitter.com/SPjqtCNVSl — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 3, 2025

Créer de l’élan avant l’explosion ?

La correction actuelle du XRP peut inquiéter. Mais en réalité, les signaux suggèrent plutôt un scénario bien plus intéressant. Levier assaini, accumulation discrète et support technique robuste. Tout indique que le marché prépare un mouvement majeur.

Tant que le XRP défend la zone des 2,70 $, le scénario haussier reste valide. Une cassure sous ce seuil ouvrirait la voie à de nouvelles baisses. Mais si les acheteurs tiennent, le quatrième trimestre pourrait offrir un rallye explosif.

Source : Tradingview

