XRP : accumulation record des whales, un tremplin vers les 3 $ ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 2, 2025

La dynamique du début septembre met XRP sous les projecteurs. En l’espace de deux semaines, les baleines ont accumulé l’équivalent de 340 millions de tokens, soit près de 962 millions de dollars. Ce mouvement, couplé à des sorties massives des exchanges (notamment 268 M $ en dix jours), dessine un tableau où les gros investisseurs montrent une confiance accrue. En route vers les 3 $ ?

Des whales en embuscade malgré la correction

Fin août, XRP a reculé de 2,85 $ à 2,75 $, une baisse de près de 4 % en vingt-quatre heures. Plusieurs analyses attribuent cette chute à des ventes institutionnelles massives, estimées à 1,9 milliard de dollars depuis juillet. Ce reflux aurait pu déclencher un mouvement plus marqué, mais les whales ont choisi d’agir à contre-courant en renforçant leurs positions.

Les données de CoinGlass indiquent que plus de 268 millions de dollars de XRP ont été retirés des exchanges en dix jours. Ce transfert vers des portefeuilles privés est souvent interprété comme un pari à long terme. Dans les faits, ces retraits réduisent la quantité de tokens disponible à la vente immédiate et contribuent à stabiliser le marché.

Le support autour de 2,75–2,80 $ devient ainsi une zone décisive. Chaque tentative de rupture à la baisse a été absorbée par un retour des acheteurs. Si cette tendance perdure, un test de la résistance des 2,84 $ est plausible, première étape avant le seuil clé des 3 $.

Scénarios de marché : entre prudence et catalyseur haussier

L’accumulation des whales alimente un scénario optimiste, mais le contexte appelle à la prudence. Septembre est historiquement l’un des mois les plus volatils pour les cryptomonnaies. Les corrections y sont fréquentes, souvent amplifiées par des volumes en baisse.

Dans le cas favorable, une clôture claire au-dessus de 2,84 $ ouvrirait la voie à un retour vers 3 $, puis 3,30 $. Certains analystes évoquent même un objectif à 4 $ si les indicateurs techniques confirment une formation de double creux et si les flux institutionnels reprennent. L’accumulation récente pourrait alors servir de catalyseur pour enclencher un mouvement plus large.

À l’inverse, une cassure sous les 2,70 $ fragiliserait ce scénario. Le marché viserait rapidement 2,50 $, voire moins en cas de capitulation. Les risques restent donc présents : incertitudes macroéconomiques, tensions réglementaires aux États-Unis et ralentissement de la liquidité globale pèsent sur l’ensemble du secteur. Pour les traders, la frontière entre redémarrage et rechute reste fine.

XRP reste au cœur des débats. L’accumulation massive des baleines traduit une certaine confiance. Mais le test des 3 $ demeure l’épreuve décisive. Franchir ce seuil serait une étape symbolique et pourrait donner le ton du mois de septembre.

Bitcoin Hyper : une déclinaison axée sur la rapidité

En marge des grands mouvements de marché, certains projets plus récents se fraient un chemin. C’est le cas de Bitcoin Hyper, une déclinaison qui mise sur un argument simple : la vitesse. Son ambition ? Fluidifier les transactions en s’appuyant sur une architecture plus légère, pensée pour réduire les temps de validation et les coûts liés aux échanges.

Bitcoin Hyper ne cherche pas à détrôner le bitcoin. Il s’inscrit plutôt comme un complément, une sorte de laboratoire qui explore une voie différente : celle de la rapidité et de l’évolutivité. L’idée séduit déjà certains curieux, notamment des développeurs qui testent des usages où la réactivité est cruciale.

Pour les investisseurs, ce type d’initiative illustre la vitalité du secteur. On y retrouve le mélange d’innovation et de pari spéculatif qui fait la particularité de la crypto.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :