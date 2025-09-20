XRP à 5 dollars en octobre ? REX-Osprey a lancé le premier ETF spot XRP coté aux États-Unis

Le calendrier s’accélère pour le XRP. Le 18 septembre 2025, le jeton de Ripple est entré officiellement dans la cour des grands de Wall Street avec le lancement du premier ETF spot XRP, baptisé XRPR et porté par REX-Osprey. L’événement, attendu comme un catalyseur historique, intervient à un moment où Ripple a retrouvé la confiance après des années de bataille juridique avec la SEC.

REX-Osprey réussit son pari réglementaire

Ce n’était pas gagné d’avance. Les dossiers d’ETF crypto se sont souvent enlisés dans des procédures interminables. Mais cette fois, REX-Osprey a joué la carte de la loi de 1940, qui présente une voie express à condition de ne rencontrer aucune objection de la SEC dans un délai de 75 jours. Résultat, feu vert automatique et un produit qui arrive plus vite que prévu sur le marché américain.

Avec XRPR, les investisseurs accèdent directement au XRP, via un produit négocié en bourse qui obéit aux codes de la finance traditionnelle. L’ETF doit consacrer au moins 80 % de ses actifs au XRP, le reste étant ventilé dans d’autres cryptos majeures, comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

As of now, the Doge ETF $DOJE is slated for Thursday launch, as is a 40 Act spot XRP ETF $XRPR (which was in the same prospectus that went effective, Trump and Bonk also in there too, but no word on launch date for those yet) https://t.co/q20takMsAe — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 15, 2025

Un climat apaisé après la fin du procès Ripple-SEC

L’histoire aurait pu tourner autrement. Depuis 2020, le bras de fer entre Ripple et la SEC paralysait l’avenir du XRP. Mais en août dernier, le couperet est tombé. La justice américaine a rejeté la plainte en affirmant que le XRP, dans ses ventes sur les plateformes d’échange, n’était pas un titre financier. Une victoire symbolique et stratégique qui a levé l’incertitude réglementaire pesant sur l’actif.

C’est un signal clair pour Wall Street. Le XRP peut être intégré dans des produits financiers sans risque juridique majeur. Les institutions, longtemps frileuses, disposent désormais d’un cadre stable.

L’ETF XRPR s’inscrit donc dans une dynamique nouvelle avec notamment la régularisation progressive du marché américain des cryptos. Toutefois, cette euphorie réglementaire ne garantit pas pour autant une envolée immédiate des prix.

Le pari des 5 dollars en octobre

Depuis l’annonce du lancement de l’ETF, le XRP navigue autour de 3 dollars, balloté par des anticipations parfois contradictoires. Certains analystes osent parler d’un passage à 5 dollars dès octobre. Ces derniers sont en effet galvanisés par l’arrivée d’un afflux potentiel de capitaux institutionnels. L’argument est simple : plus d’accessibilité, plus de liquidité, donc plus de demandes.

Cours du XRP

En revanche, l’équation est plus complexe. Le marché crypto est coutumier des excès d’enthousiasme. Une partie de cette hausse est peut-être déjà intégrée dans le prix, et les volumes ne suffiront pas forcément à soutenir la barre symbolique des 5 $. D’autant que d’autres facteurs s’invitent dans la partie : politique monétaire américaine, évolution des taux, appétit global pour le risque.

L’arrivée des options sur contrats à terme XRP au CME le 13 octobre pourrait cependant donner un coup de pouce supplémentaire, en élargissant la gamme d’outils d’exposition pour les investisseurs.

PepeNode, l’autre face du marché

Et pourtant, au même moment, un tout autre récit capte l’attention. Celui de PepeNode, un projet en pleine pré-vente qui incarne l’ADN originel des cryptos : ludique, spéculatif, imprévisible.

Loin des couloirs feutrés de Wall Street, PepeNode propose un modèle mine-to-earn gamifié au travers duquel les investisseurs achètent des nœuds virtuels, améliorent leurs « fermes numériques » et engrangent des récompenses en tokens Pepe, Fartcoin et autres joyeusetés de la galaxie meme.

La mécanique est redoutable. 70 % des tokens PEPENODE utilisés pour les upgrades sont brûlés, ce qui induit une pression déflationniste qui excite les parieurs. Pour info, le projet a déjà levé près d’un million de dollars.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

