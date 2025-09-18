États-Unis : la SEC accélère les ETF spot crypto avec de nouvelles règles de listing

La SEC vient d’adopter un changement réglementaire majeur qui pourrait transformer le marché des ETF crypto aux États-Unis. L’autorité de régulation a validé de nouvelles règles de listing dites “génériques”, permettant aux bourses comme le NYSE, le Nasdaq ou le Cboe de lancer plus rapidement des ETF spot adossés à des actifs numériques. Une réforme qui ouvre la voie à une vague de nouveaux produits, au-delà du seul bitcoin ou de l’ether.

SEC : des normes de listing génériques pour accélérer les ETF spot crypto

Jusqu’ici, chaque demande d’ETF crypto passait par un processus d’approbation lourd, souvent étalé sur plusieurs mois. Il fallait à la fois une validation de la part de la SEC pour l’émetteur et une autre pour la plateforme de cotation, avec un délai maximal pouvant aller jusqu’à 240 jours. Ce système freine la mise en place de nouveaux produits, surtout pour les gestionnaires d’actifs cherchant à diversifier l’offre.

Avec les normes génériques approuvées le 17 septembre, une partie de ces contraintes disparaît. Lorsqu’un produit répond aux critères prédéfinis (notamment en matière de surveillance du marché, de liquidité et de conformité réglementaire) la bourse peut lister l’ETF sans repasser par un examen complet au cas par cas. Le délai d’approbation pourrait ainsi être réduit à environ 75 jours.

BOOM: SEC has approved the generic listings standards that will clear way for spot crypto ETFs to launch (without going through all this bs every time) under '33 Act so long as they have futures on Coinbase, which currently incl about 12-15 coins. pic.twitter.com/E9FXrniXRS — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 17, 2025

La SEC affirme que cette simplification ne diminue pas le niveau d’exigence. Les conditions de transparence et de contrôle du marché restent très strictes. Mais les procédures administratives sont simplement allégées. En clair, la régulation conserve ses garde-fous tout en fluidifiant l’innovation financière.

Qui en profite déjà ? NYSE, Nasdaq, Cboe et Grayscale en tête

Les premiers gagnants sont déjà connus. Grayscale a annoncé que son Digital Large Cap Fund (GDLC), qui regroupe plusieurs actifs dont le bitcoin, l’ether, le XRP, le solana et le cardano, avait été approuvé sous ce nouveau régime. Ce fonds devient ainsi l’un des premiers produits listés selon la procédure accélérée.

Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025

Derrière lui, d’autres candidats se pressent. Les émetteurs qui travaillent sur des ETF adossés à des altcoins pourraient profiter de cette ouverture. Des projets autour de XRP, de Solana ou même de Litecoin sont régulièrement évoqués. Les gestionnaires disposent désormais d’un cadre plus clair pour lancer leurs produits sans craindre des mois d’incertitude réglementaire.

Les bourses américaines sortent elles aussi renforcées de cette décision. Le NYSE, le Nasdaq et le Cboe se disputent le marché des produits crypto. Elles peuvent désormais proposer une gamme élargie. Cette concurrence grandissante devrait bénéficier aux investisseurs, avec davantage de diversité et des frais potentiellement plus compétitifs.

Opportunités et revers : liquidité, surveillance du marché, qualité des produits

La réforme promet un accès facilité à une variété de cryptomonnaies via des produits régulés. L’entrée est désormais plus simple car il n’y a plus besoin d’ouvrir un wallet ou de passer par une plateforme. La diversification, elle aussi, devient plus facile, puisqu’il y a la possibilité d’intégrer directement des ETF multi-crypto dans les portefeuilles traditionnels.

Mais le raccourci n’efface pas les risques. Une multiplication des produits pourrait mener à des doublons ou des fonds à la liquidité insuffisante. Le marché devra prouver qu’il peut absorber cette offre sans créer d’instabilité. Par ailleurs, même avec des critères stricts, la volatilité inhérente aux altcoins reste un défi. Un ETF ne protège pas contre la chute de l’actif sous-jacent.

Du côté des régulateurs, l’enjeu est désormais de maintenir un équilibre. Accélérer les procédures ne doit pas signifier réduire la vigilance. La SEC insiste sur la nécessité d’une surveillance renforcée des marchés au comptant, afin de détecter toute tentative de manipulation. Dans les faits, la crédibilité de cette réforme dépendra de la capacité des bourses à mettre en œuvre ces contrôles.

Altcoins à Wall Street : XRP, Solana et consorts dans la file d’attente

L’adoption des normes génériques marque un tournant. Elle traduit une volonté de la SEC d’intégrer davantage les actifs numériques dans le cadre existant des marchés financiers. Après des années de blocage, les États-Unis ouvrent la porte à une nouvelle génération de produits crypto régulés.

Pour les gestionnaires comme pour les bourses, c’est une opportunité à saisir rapidement. D’ici la fin de l’année, plusieurs ETF altcoins pourraient être déposés et listés sous ce régime accéléré. Pour les investisseurs, cela signifie un accès plus direct à un univers crypto plus diversifié, via des canaux régulés. Reste à savoir si la demande suivra et si ces nouveaux produits tiendront leurs promesses en matière de liquidité et de sécurité.

Source : SEC

