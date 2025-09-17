ETF ethereum avec staking pour la fin d’année ? La vague institutionnelle approche avec la SEC

Ethereum est aux portes des 5 000 dollars. Parviendra-t-il à franchir cette zone ? Pour y arriver, un catalyseur majeur doit prend place. L’intégration du staking dans les ETF ETH spot pourrait tout changer sur le marché crypto. À l’approche de l’échéance de la SEC, voyons les attentes à avoir et ce qu’il faudra surveiller durant les prochaines semaines.

WEPE : le memecoin ethereum qui se déploie sur solana

Avant de se pencher sur le sujet principal de cet article, il semble intéressant de mettre en exergue les changements qui prennent place sur les memecoins avec une restructuration progressive du marché.

Par exemple, Wall Street Pepe (WEPE) est un très bon exemple. Cette prévente, ayant eu lieu en 2024, a levé plus de 70 millions de dollars en quelques mois. Inscrivant de belles performances après son lancement, le WEPE devrait se déployer sur Solana.

Pour l’occasion, une nouvelle prévente est mise en place, ce qui est idéal pour s’exposer à un memecoin reconnu par le secteur. Cela témoigne d’une restructuration progressive de l’industrie en faveur de Solana, devenu grâce à PumpFun le hub des memecoins depuis 2024. Pour autant, avec les ETFs spot, ethereum dispose encore d’un fort potentiel haussière.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Ethereum : un actif qui s’est ouvert aux institutionnels en 2025

Malgré quelques jours dans le rouge durant le mois d’août ainsi qu’au début du mois de septembre, les ETF ethereum spot sont globalement dans le vert. Une situation intéressante, témoignant d’un intérêt maintenu des institutionnels pour la seconde crypto du marché.

Cette dynamique a très largement favorisé l’expansion du cours sur ces derniers mois vers de nouveaux sommets. Pendant ce temps, outre les gestionnaires de fonds, les entreprises se penchent à leur tour sur ETH.

Les SER (Strategic Ethereum Reserve) atteignent à ce jour de nouveaux sommets. Voici quelques chiffres clés qui témoignent des progrès réalisés par le marché :

22,4 milliards détenus dans le cadre des entreprises privées.

6,75 millions d’ETH concernés.

5,58 % de l’offre totale bloquée dans le cadre d’une stratégie de trésorerie.

ETF staking : le prochain catalyseur pour de nouveaux sommets sur ethereum

Là où ethereum dispose d’une marge de progression majeure, c’est dans la restructuration de ses ETF spot vers une forme plus avancée. Quelques gestionnaires de fonds tels que Grayscale ou 21Shares ont déposé, auprès de la SEC, une demande qui permet l’intégration du staking dans les ETF.

Un ETF ethereum intégrant le staking bouleversait très clairement le marché. Le grand public aurait finalement accès à un véhicule d’investissement performant, générant des rendements supplémentaires en contrepartie de la sécurisation et de la décentralisation du réseau.

Cela permettrait à ethereum de se distinguer très largement de bitcoin, ce qui ouvrirait la voie à la constitution d’un marché avec deux géants, non pas en concurrence mais complémentaire dans la proposition de valeur sur le long terme.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :