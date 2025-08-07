Bitcoin, prêt pour de nouveaux sommets ? Prédiction et niveaux techniques à surveiller

Oscillant autour des 115 000 dollars ce jeudi 7 août, bitcoin stagne depuis plus d’une semaine. Porté par un contexte estival et un départ temporaire des institutionnels, certains analystes s’attendent à une nouvelle jambe haussière dès le mois de septembre. Aujourd’hui, découvrez nos prédictions pour le cours de BTC ainsi que les niveaux techniques à surveiller attentivement.

Bitcoin en rebond mais toujours dans son range

Le roi des cryptomonnaies n’était pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines. Après une longue période de latéralisation entre les 119 900 dollars et les 116 200 dollars, une sortie à la baisse a eu lieu. Cela a marqué de nouveaux creux et sommets, amenant BTC à évoluer dans une tendance baissière à la fin du mois de juillet.

Toutefois, un rebond est en cours depuis le passage de la confluence de moyennes mobiles (dont l’EMA200). Cependant, le cours est actuellement confronté à la borne basse du range ainsi que la MA100. Pour un retour sur les précédents sommets, bitcoin doit absolument continuer son rebond, retourner à son pivot et évoluer dans la partie supérieure du range.

Sans cela, le roi des cryptomonnaies ne disposera pas de la bonne configuration pour maintenir une jambe haussière. Ainsi, si les acheteurs doivent se manifester, c’est maintenant, pour confirmer le retournement de tendance et mettre les vendeurs sur la touche.

Niveaux à surveiller durant les prochaines semaines sur le cours

Plus concrètement, quels sont les niveaux à surveiller ? Outre la zone actuelle où se trouve la borne basse du range et la MA100 H4, le pivot jouera un rôle concret, mais nous en avons déjà parlé.

Pour de nouveaux sommets, la résistance la plus importante est la borne haute à 119 900 dollars. BTC s’est fait rejeté sur cette zone à quatre reprises, ce qui a conduit à la prise en force des vendeurs sur ces dernières semaines.

Cependant, bien que les graphiques ne soient pas représentés, bitcoin évolue toujours dans une tendance haussière sur l’unité de temps 3D et 1W. Concrètement, une sortie du range à la hausse, après la réintégration qui est en cours, amènera le cours sur de nouveaux sommets.

Ainsi, les prochains niveaux à surveiller se situent, selon les extensions de Fibonacci, à :

Une première résistance à 25 040 dollars.

Une seconde résistance à 128 760 dollars.

Ce sont deux zones sur lesquels le cours a des chances de réagir, bien que cela ne signifie aucunement qu’il y parviendra, ou au contraire qu’il s’y arrêtera. Plus globalement, bitcoin doit surtout éviter un passage sous les 111 900 dollars. Sommet ayant été inscrit en mai dernier, il pourrait devenir un support à long terme.

Bitcoin Hyper : le meilleur projet pour s’exposer au futur du bitcoin

Pendant ce temps, d’autres projets profitent des performances de bitcoin pour construire un écosystème parallèle. Par exemple, au même titre qu’Arbitrum ou Optimism pour Ethereum, nous assistons à l’émergence de Bitcoin Hyper, le tout premier Layer 2 pour le roi des cryptomonnaies.

Souhaitant importer la DeFI sur la blockchain principale de l’industrie, cela offre donc de nouvelles perspectives haussières, l’émergence de nouvelles tendances comme des memecoins ou NFT autour de BTC.

Levant plusieurs millions de dollars pour le jeton $HYPER, le projet a un fort potentiel. Mais pour quelle raison ? Sa dépendance à un actif solide qui a fait ses preuves dans le temps. Ainsi, Bitcoin Hyper parviendra à s’en affranchir et relever le défi d’amener de nouveaux utilisateurs sur ce Layer 2 ? Seul l’avenir nous le dira, même si cela s’annonce plutôt bien. Simple à acheter, il devrait continuer de lever des fonds sur les prochaines semaines.

