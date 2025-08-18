BTC $115,331.33 -2.58%
Les Whales et les institutions misent tout sur Ethereum avant de nouveaux sommets

L’été 2025 confirme une tendance que beaucoup pressentaient : Ethereum attire désormais la majorité des flux institutionnels et des paris des whales. Les signaux sont clairs, les montants en jeu vertigineux.

Alors que Bitcoin conserve son image de valeur refuge, l’ether est estimé comme l’actif de l’innovation et de la croissance. Marchés, fonds cotés et investisseurs privés semblent alignés vers une même conviction : les prochains sommets sont proches.

Des achats massifs qui bousculent l’équilibre

Ces derniers jours, plusieurs transactions géantes ont attiré l’attention. Trois portefeuilles identifiés comme appartenant à des whales ont acquis environ 280 millions de dollars d’ETH en 24 heures.

Dans la foulée, BitMine Immersion Technology et une autre entité restée anonyme ont orchestré une opération de 882 millions de dollars. Résultat des courses : plus de 1,3 milliard d’ether achetés en moins d’une semaine.

Ces mouvements se produisent alors que le prix évolue entre 4 100 et 4 700 dollars, à une poignée de points du record de 2021. D’ordinaire, ce type d’accumulation est un prélude à une forte expansion.

Glassnode, qui analyse l’activité on-chain, souligne d’ailleurs que le volume de retraits vers des portefeuilles de long terme n’a pas été aussi élevé depuis la phase haussière de 2020. Une donnée qui réduit la pression vendeuse et crée les conditions d’un rallye.

Institutions et ETF : la bascule est enclenchée

Les whales ne sont pas seules dans la danse. Les institutions multiplient les signaux d’engagement.

En effet, les ETF Ethereum lancés plus tôt dans l’année enregistrent des flux records : 704 millions de dollars en une seule journée et plus de 2,2 milliards cumulés sur une semaine, d’après Bloomberg. Plus frappant encore, ces entrées sont sept fois supérieures à celles observées sur le Bitcoin durant la même période.

Dans le même temps, les acteurs traditionnels ne restent pas à l’écart. Standard Chartered a revu ses prévisions de prix pour 2025 : de 4 000 à 7 500 dollars par ether. Une anticipation qui repose sur l’amélioration du cadre réglementaire en Europe et aux États-Unis, mais aussi sur la perception croissante d’Ethereum comme actif utilitaire.

BitMine a, de son côté, annoncé relever son objectif de collecte annuelle à 24,5 milliards de dollars, signe que l’ether devient un actif de trésorerie au même titre que le bitcoin dans les bilans d’entreprise.

Des prévisions qui flirtent avec l’euphorie

Les plateformes de marchés prédictifs ne cachent pas leur optimisme. Sur Kalshi et Polymarket, plus de 90 % des positions parient sur un nouveau sommet historique d’ici à fin août. Les modèles long terme, comme le Rainbow Chart, classent l’ether en zone d’“accumulation optimale”, avec une fourchette cible allant de 4 700 à 6 900 dollars.

Quant aux analystes techniques, ils identifient une résistance clé à 4 900 dollars. Si elle est franchie, le seuil psychologique des 5 000 devient accessible. D’après Myriad Markets, la probabilité d’un tel scénario dépasse 86 %.

Source : TradingView

