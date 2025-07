Ethereum sous tension : un acheteur mystère avale 15 000 ETH d’un coup

Le 30 juillet 2025, jour symbolique du dixième anniversaire d’Ethereum, un mouvement colossal a secoué les marchés. Un mystérieux acheteur institutionnel, opérant sous le nom de The Ether Machine, a acheté environ 15 000 ETH pour un montant de 56 millions de dollars. Un signal fort qui marque le lancement d’une stratégie d’accumulation massive et structurée autour du jeton natif d’Ethereum.

Un achat stratégique au cœur d’un tournant historique

Le timing n’est pas anodin. En effet, la communauté digère encore la vague de mécontentement qui a suivi la vente pour 100 millions de la Fondation Ethereum. Mais à l’occasion des 10 ans d’Ethereum, Andrew Keys, cofondateur de The Ether Machine, a officialisé cette opération spectaculaire.

Au total, 14 939,58 ETH ont été achetés au prix unitaire de 3 809,97 dollars. Le tout a ensuite été transféré en une seule fois vers un portefeuille unique dans une manœuvre ultra-précise.

En réalité, cette opération est motivée par un objectif ambitieux : constituer la plus importante trésorerie institutionnelle d’ETH. Un projet qui n’est pas sans rappeler celui de Strategy pour le Bitcoin.

Une vision à long terme : faire d’ETH le pilier de la finance décentralisée

Né de la fusion de The Ether Reserve LLC et Dynamix Corporation, l’entreprise se positionne d’emblée comme un acteur de référence dans l’écosystème Ethereum. The Ether Machine propose dans un premier temps aux entreprises, DAOs et projets Web3, des services de staking. Ensuite, la boîte offre également des services de restaking et d’infrastructure sécurisée, en conformité avec la logique du consensus Ethereum.

Mais au-delà de la performance financière, The Ether Machine souhaite institutionnaliser la gestion d’Ethereum comme actif stratégique. Grâce à cela, elle entend démontrer son rôle clé dans l’architecture de la nouvelle économie numérique.

Une réserve massive et transparente

À en croire les sources proches du dossier, ce premier achat n’est que le début. En somme, 334 757 ETH seraient déjà en possession ou en cours d’acquisition par The Ether Reserve. Par ailleurs, 407 millions de dollars supplémentaires sont prévus pour des achats ultérieurs.

Ether Machine Chairman @AK_EtherMachine donated $100,000 to the Protocol Guild to support the long-term open-source researchers and developers responsible for Ethereum's base layer 🎁



"Ethereum would not exist without the tireless work of its core devs. This donation is a token… — The Ether Machine (@TheEtherMachine) July 30, 2025

Dans un geste hautement symbolique, Andrew Keys a également annoncé un don personnel de 100 000 dollars au Protocol Guild. Il s’agit d’un collectif de développeurs open-source qui œuvre dans l’ombre pour maintenir et faire évoluer Ethereum.

Ce soutien reflète une volonté de renforcer l’indépendance et la pérennité du cœur technique d’Ethereum. D’autant plus qu’à l’heure où la centralisation menace certains pans de l’écosystème.

Pourquoi ce mouvement peut changer la donne pour ETH

Le pari de The Ether Machine intervient dans un contexte où Ethereum doit réaffirmer son leadership face à une concurrence accrue (Solana, Sui, Near, etc). En s’assurant du réinvestissement de quantités important d’ETH dans l’écosystème, The Ether Machine installe un filet de sécurité et accélérateur d’innovation.

Le restaking est un autre enjeu clé de cette politique. En effet, il permet de réutiliser les mêmes ETH pour participer à plusieurs protocoles de sécurité et de yield. Une stratégie à multi-rendement, mais qui nécessite une gestion rigoureuse et professionnelle. Or c’est justement ce que promet The Ether Machine.

Une nouvelle ère pour Ethereum ?

L’arrivée d’un acteur structuré, côté en bourse (NASDAQ : DYNX) et aligné avec les valeurs fondamentales d’Ethereum, est de nature à renforcer la crédibilité du projet, et à stabiliser son marché.

Avec encore des centaines de millions de dollars à investir dans les prochaines semaines, The Ether Machine va certainement provoquer des émules sur le marché. Si l’initiative inspire d’autres acteurs, il est assez probable qu’un nouveau rallye haussier se produise.

L’offre d’ETH se raréfiera son prix montera en flèche. Une nouvelle phase d’institutionnalisation d’Ethereum, bien plus intégrée que les simples ETFs est probablement déjà en cours. Surveillez vos positions !

