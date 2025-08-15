Les ETF crypto de BlackRock font le plein : 1 milliard $ sur ETH et BTC

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Ces dernières 48 heures ont été particulièrement tumultueuses sur le marché des cryptomonnaies. Une combinaison d’indicateurs macroéconomiques et de signaux confus venus de Washington a provoqué une correction brutale du Bitcoin et de l’Ether. Sur le marché des produits dérivés, l’impact a été violent. Pourtant, au milieu de cette tempête, un acteur institutionnel a choisi une stratégie radicalement opposée.

BlackRock saisit l’opportunité

L’indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis est ressorti plus élevé que prévu, alimentant les craintes inflationnistes. Dans le même temps, les déclarations mitigées du secrétaire au Trésor Scott Bessent sur la réserve stratégique de Bitcoin ont ajouté à la nervosité. Résultat des courses, le BTC a chuté de près de 5 %, touchant un creux local autour de 117 200 $, et l’Ether a suivi la même tendance. En effet, ce sont près de 1 milliard de dollars de positions ont été liquidées en 24 heures, essentiellement des positions longues.

Mais pendant que de nombreux traders particuliers cédaient à la panique, BlackRock a massivement renforcé ses positions. Son iShares Bitcoin Trust (IBIT), déjà le plus grand ETF Bitcoin au comptant des États-Unis, a acquis plus de 500 millions de dollars en BTC en une seule journée. Ensuite, son équivalent sur Ether a réalisé un investissement similaire. En tout, ce sont donc environ 1 milliard de dollars que BlackRock met sur la table.

Ces acquisitions, en plein creux de marché, n’ont pas échappé aux observateurs. Plusieurs analystes y voient d’ailleurs une énième démonstration de la vision des grands fonds d’investissement pour le marché de demain.

Des volumes comparables à Apple

L’ampleur des transactions de même que la vitesse de positionnement impressionnent au plus haut point. D’après les données compilées par Bloomberg, les volumes combinés des ETF Bitcoin et Ethereum au comptant ont atteint 11,5 milliards de dollars sur la seule journée de jeudi.

BlackRock went all in $BTC and $ETH yesterday.



After the hot PPI data, BTC and ETH dumped quickly.



During this dump, BlackRock bought $523M worth of BTC and $519M worth of ETH.



This shows that big money wants some dip, so that they can accumulate more.



I hope you didn't sell… pic.twitter.com/TfNNlSCO3A — BitBull (@AkaBull_) August 15, 2025

Autrement dit, ce niveau est désormais comparable à l’action Apple, l’une des plus échangées au monde. Un parallèle qui illustre non seulement la montée en puissance des produits crypto réglementés, mais aussi leur poids croissant dans le paysage financier global.

Un signal technique encourageant pour le Bitcoin

D’un point de vue technique, le repli du Bitcoin vers les 117 200 $ a permis de combler presque entièrement un « gap » identifié sur les contrats à terme du CME. Or cette zone souvent est très observée par les traders. D’ailleurs, certains analystes estiment que ce mouvement pourrait marquer la fin de la phase de correction à court terme.

Si le BTC parvient à transformer la zone des 120 000 $ en support solide, le marché pourrait entrer en nouvelle phase de découverte de prix. L’hypothèse d’un rebond est renforcée par le retour rapide du prix au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes sur le graphique 4 heures, signe d’une résilience persistante malgré les secousses.

#Bitcoin recovering well from that post-PPI panic.



Price held the support level – the CME gap filled for 75%, price is now back above the 4h 50EMA.



$120,000 remains the area to turn into support, once that's done -> price discovery is next. pic.twitter.com/tIH8JfkHWH — Jelle (@CryptoJelleNL) August 15, 2025

Une confiance institutionnelle qui se confirme

Ce nouvel épisode confirme la tendance observée depuis le lancement des ETF crypto au comptant aux États-Unis. L’appétit institutionnel reste fort, même en période de volatilité.

BlackRock, avec ses entrées massives, envoie un signal fort au marché. Pour certains investisseurs, les corrections sont moins un avertissement qu’une opportunité.

Source : Farside

Pour aller plus loin sur le même sujet :