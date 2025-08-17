Ethereum maintient un support clé malgré une chute de près de 5 %

Ethereum a reculé de près de 5 % au cours des dernières 24 heures, entraîné par un climat de marché plus fragile. Malgré cette correction, l’ETH défend un support technique clé qui pourrait conditionner la suite de son évolution.

Performances récentes : recul marqué mais sous contrôle

L’ETH se négocie autour de 4 540 $ ce 17 août, en léger rebond après une correction de près de 5 %. Les volumes dépassent les 12 milliards de dollars, un signe que le marché reste animé malgré la baisse.

Ce repli s’inscrit dans un contexte globalement difficile. Le bitcoin reste bloqué sous les 120 000 $, et l’ensemble du marché crypto traverse une phase de consolidation. L’inflation américaine, supérieure aux attentes, entretient la prudence. La Réserve fédérale, de son côté, temporise face aux appels à un assouplissement plus rapide de sa politique monétaire.

Malgré la correction, l’ETH a montré une certaine résilience. Depuis le début du mois d’août, il reste l’un des altcoins les plus observés. Les investisseurs institutionnels, en particulier, continuent d’alimenter les flux entrants vers les ETF spot Ethereum, ce qui limite la casse sur le prix.

Un support clé sous surveillance : 4 150 $ en ligne de mire

Les traders identifient une zone technique critique entre 4 193 $ et 4 150 $. Tant que ce support tient, l’ETH garde un potentiel de rebond vers les 4 600–4 700 $. Mais une cassure en dessous pourrait ramener rapidement le prix vers 4 000–3 950 $, une zone où se situe le prochain support majeur.

Les indicateurs techniques reflètent cette tension. Le RSI reste neutre, évitant une zone de survente, mais le MACD affiche toujours une pression baissière.

Un facteur de soutien réside dans le staking. Plus de 32 millions d’ETH sont verrouillés dans le protocole, soit environ 27 % de l’offre en circulation. Cette immobilisation réduit la liquidité disponible sur les marchés, ce qui amortit la pression vendeuse. C’est aussi ce qui explique la difficulté des vendeurs à faire plier le support actuel.

Les traders de court terme guettent désormais les réactions autour des 4 150 $. Un rebond confirmé pourrait relancer un mouvement haussier, mais un décrochage enverrait un signal inquiétant au reste du marché des altcoins.

Entre incertitudes macro et confiance institutionnelle

À moyen terme, la dynamique d’Ethereum dépendra autant de la macroéconomie que de son propre écosystème. Le durcissement des politiques monétaires reste une menace pour les actifs risqués.

Parmi les développements macroéconomiques, Standard Chartered a relevé son objectif de fin d’année pour l’ETH à 7 500 $, citant l’essor des stablecoins et l’activité sur la blockchain Ethereum comme facteurs structurants. Ce signal valide la place de plus en plus centrale de l’ETH dans les portefeuilles des grands gestionnaires.

L’écosystème d’Ethereum continue de s’élargir : DeFi, NFT, tokenisation d’actifs réels et solutions de scaling conservent leur dynamisme. L’upgrade « Pectra », finalisée récemment, a renforcé la capacité du réseau à absorber davantage de transactions, ce qui alimente la confiance.

En définitive, tout se joue autour du support actuel. Si l’ETH préserve la zone des 4 150 $, le marché pourrait repartir sur une trajectoire haussière progressive, attirant à nouveau des capitaux frais. En revanche, une cassure confirmerait un essoufflement et ouvrirait la voie à une phase corrective plus profonde. Le comportement d’Ethereum au cours des prochains jours sera donc déterminant pour l’ensemble des altcoins.

