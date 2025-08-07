ALERTE Ethereum : La pression vendeuse sur ETH atteint des records historiques

Alors qu’Ethereum flirte avec la zone psychologique des 4 000 dollars, un signal rare et puissant vient d’émerger sous les radars. Le Net Taker Volume, un indicateur clé du comportement des traders sur le marché spot, s’effondre à des niveaux jamais vus. La suite, une alerte rouge sur le réseau Ethereum. Pour les observateurs avertis, ce genre de mouvement ne laisse jamais les prix indifférents. Faut-il s’attendre à un nouveau plongeon de l’ETH dans les semaines à venir ?

Un signal de panique sur le carnet d’ordres

Ethereum vient d’enregistrer un déséquilibre historique entre vendeurs et acheteurs. Selon les données de CryptoQuant, le Net Taker Volume d’ETH a chuté à -418,8 millions de dollars en une seule journée. C’est le deuxième plus fort déséquilibre vendeur jamais observé sur le réseau.

Ce chiffre traduit une réalité brutale : les ventes via des ordres de marché, ont dépassées les rachats de 115 400 ETH. Ce type de signal intervient rarement. Mais lorsqu’il apparaît, il marque souvent un top local suivi d’une chute rapide.

Dans le jargon des traders, une telle domination des vendeurs par les “takers” reflète une dynamique de vente impulsive, urgente. C’est une situation typique des phases de prise de bénéfices massive ou de capitulation à court terme. Et cette fois, tous les projecteurs sont braqués sur la résistance symbolique des 4 000 dollars.

La barrière des 4 000 $ : une muraille déjà infranchissable en 2021

Depuis plusieurs semaines, le cours d’Ethereum oscille entre 3 600 $ et 4 000 $, une zone de résistance historique bien connue des analystes techniques. Ce niveau a maintes fois freiné les espoirs de reprise, notamment lors du rallye haussier avorté de décembre 2024.

À l’époque, un Net Taker Volume déjà fortement négatif avait précédé une chute de plus de 66 %, renvoyant l’ETH vers ses moyennes mobiles longues. Aujourd’hui, le scénario semble se répéter.

Le RSI hebdomadaire, indicateur d’élan, amorce une descente après avoir frôlé des niveaux de surachat. L’appétit pour le risque s’essouffle, et les traders les plus réactifs prennent déjà leurs profits avant une éventuelle cassure vers le bas.

Les prochains seuils à surveiller : retour vers les moyennes longues ?

Si l’histoire venait à rimer, comme elle le fait souvent dans les marchés crypto, Ethereum pourrait connaître une correction de 25 % à 35 % dans les semaines à venir. Cela ramènerait potentiellement le cours vers 2 736 $, correspondant à la moyenne mobile exponentielle (EMA) 50 semaines. Mais il se peut qu’on aille encore plus bas vers 2 333 $, au niveau de l’EMA 200 semaines.

Ces deux zones constituent des supports techniques majeurs, souvent considérés comme des repères de long terme pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds. Les cassures passées sous ces niveaux ont généralement été suivies de mouvements d’amplitude élevée. En certaines occurrences, nous avons même observé de fortes mèches acheteuses en fin de cycle.

Une dynamique fragile à court terme

Le tableau technique actuel invite à la prudence. Tant que l’ETH reste coincé sous les 4 000 $, chaque rebond est potentiellement un piège pour les bulls.

La structure de marché laisse entrevoir un contexte de distribution plutôt que d’accumulation. Et cela conforte la thèse d’un sommet local en cours de formation.

Ajoutons à cela la faiblesse grandissante de l’élan, et l’on obtient une configuration typique d’un renversement lent, mais profond, qui pourrait s’étaler sur tout le début du quatrième trimestre 2025.

Les marchés en mode vigilance

Pour les investisseurs et traders, cette phase demande un positionnement fin. Les adeptes du court terme chercheront probablement à profiter de la volatilité annoncée sur les niveaux de support identifiés.

Quant aux profils plus long terme, ils surveilleront avec attention l’évolution de la liquidité. Dans cette perspective, les flux sur les exchanges et le comportement de l’open interest sur les produits dérivés seront particulièrement révélateurs. En somme, au-delà des indicateurs techniques, la psychologie de marché domine. Or en ce moment, elle penche du côté de la prudence, voire de la défiance.

Source : Tradingview

