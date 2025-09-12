Wall Street se rue sur BTC avec 550 M$ : vers un bull run mené par les ETF ?

Les ETF Spot Bitcoin aux États-Unis viennent d’enregistrer 552,78 millions de dollars d’entrées en une seule journée. C’est la quatrième séance consécutive de flux positifs, un enchaînement inédit depuis fin août. En effet, la dernière série aussi longue remonte à mi-août, période où le BTC avait atteint un record historique à plus de 123 000 $.

Ether suit le mouvement

La dynamique est impressionnante. Mercredi, le marché avait déjà connu un afflux de 757,14 millions $, le plus important en une seule journée depuis le mois de juillet. Ces flux confirment que Wall Street revient massivement sur le Bitcoin. Dans le même temps, le Bitcoin a repris 3,2 % en trois jours, repassant au-dessus de 115 000 $.

Un regain d’appétit qui va bien au-delà du seul Bitcoin avec le marketcap qui retrouve son niveau symbolique à plus de 4 000 milliards. Les ETF sur l’Ether connaissent aussi un retour en grâce. Après six jours consécutifs de sorties, représentant plus d’un milliard de dollars, ils enchaînent désormais trois jours de flux entrants.

En aval, le prix de l’ETH s’offre un rebond de 5 % pour franchir de nouveau le seuil des 4 500 $. Le signal est clair : les institutionnels recommencent à accumuler.

Le facteur Fed et la dette américaine

Cette vague d’achats ne peut pas être lue sans le contexte macro. Les marchés anticipent une baisse des taux de 25 points de base pour le 17 septembre. Ce potentiel assouplissement nourrit les actifs alternatifs, dont le Bitcoin et l’or.

Mais la toile de fond reste préoccupante. Le déficit budgétaire américain a atteint 345 milliards $ en août, avec des dépenses deux fois supérieures aux recettes. L’intérêt de la dette explose à 93 milliards $, désormais le troisième poste budgétaire derrière Medicare et la Sécurité sociale.

Autrement dit, les États-Unis empruntent toujours plus cher. Le rendement des bons du trésor à 30 ans reste élevé, autour de 4,7 %, contre 3,9 % il y a un an. Le risque encouru est qu’une coupe trop importante et trop rapide de la Fed pourrait relancer l’inflation. Mais dans le même temps, si elle attend trop, la dette deviendra encore plus difficile à financer.

Les investisseurs cherchent des alternatives

Dans ce contexte, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges. L’or tutoie de nouveaux sommets à 3 670 $ l’once, avec une performance d’environ +40 % depuis janvier. Le Bitcoin suit une trajectoire semblable, soutenu par la demande institutionnelle via les ETF.

Les chiffres montrent que le narratif “digital gold” du BTC regagne en force. À mesure que la soutenabilité de la dette américaine est questionnée, les capitaux migrent vers des actifs perçus comme indépendants du système monétaire traditionnel.

Vers un bull run mené par les ETF ?

La vraie question est désormais celle de la durabilité. Quatre jours d’afflux consécutifs suffisent-ils à relancer un bull run ? Les signaux sont encourageants : volumes élevés, soutien institutionnel, corrélation positive avec l’or.

Mais il faut rester lucide. Les cycles précédents ont montré que les ETF peuvent aussi amplifier la volatilité. Si les anticipations sur la Fed déçoivent ou si l’inflation repart, les flux peuvent rapidement s’inverser.

La tendance actuelle ressemble davantage au début d’un nouveau cycle qu’à une simple embellie. Les ETF jouent désormais un rôle structurant dans le marché du BTC. Tant que les entrées se maintiennent, la probabilité d’un bull run mené par Wall Street reste élevée.

Prenez position pendant cette phase de transition

Le message des chiffres est sans ambiguïté : les capitaux institutionnels reviennent. Avec le Bitcoin au-dessus de 115 000 $, l’Ether à 4 500 $, l’Or en record absolu. Les actifs alternatifs prennent la main.

Si le support des ETF se confirme et que la Fed valide un assouplissement modéré, le terrain sera prêt pour une nouvelle phase haussière. Le marché crypto n’a peut-être pas encore enclenché son bull run, mais les signaux avant-coureurs sont déjà bien visibles.

Source : SoSoValue

