Nvidia provoque une nouvelle explosion du Bitcoin ? La corrélation qui affole les traders

Chaque publication de résultats chez Nvidia est désormais un événement macro à part entière. Ce soir, le groupe dévoilera ses comptes trimestriels, et le marché se prépare déjà à un choc de 270 milliards $ de valorisation potentielle, selon l’options market. Une volatilité colossale pour une seule entreprise, mais logique puisque Nvidia pèse 8 % du S&P 500. Le moindre décalage sur ses revenus ou ses marges peut influencer l’ensemble du marché actions. Et, fait plus surprenant, le Bitcoin semble danser au même rythme.

Une corrélation inattendue avec le Bitcoin

Avec ses 4 400 milliards de dollars de capitalisation, Nvidia est devenue la plus grande entreprise au monde. Depuis 2023, les données compilées par Bitcoindata21 montrent un pattern intrigant. Dans 7 cas sur 10, les résultats trimestriels de Nvidia ont coïncidé avec une hausse du Bitcoin dans les jours suivants.

Pourquoi ? Parce que Nvidia est devenue le symbole de l’IA et des data centers, deux piliers qui incarnent la croissance technologique. Quand Nvidia surperforme, le marché se rassure sur la solidité du cycle d’investissement. Cette confiance se propage aux actifs risqués dont le Bitcoin.

It's Nvidia earnings day:



The options market is currently pricing in a 6.1% post-earnings implied move in Nvidia, $NVDA.



This implies a swing of ~$270 BILLION of market cap after the close today.



This is more than the market cap of 95% of S&P 500 companies.



It's also more… pic.twitter.com/MJGp4W5OJB — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 27, 2025

À l’inverse, un rapport décevant pourrait casser ce narratif et déclencher une correction sur les cryptos. Autrement dit, les traders scrutent Nvidia comme un indicateur avancé de l’appétit pour le risque.

Des attentes élevées et des risques sous-jacents

Pour ce trimestre, les analystes anticipent 46,2 milliards $ de revenus et un bénéfice par action de 1,01 $ ajusté. Un chiffre déjà colossal, mais que beaucoup jugent encore conservateur au vu des dépenses massives des géants du cloud et de l’IA.

Le problème n’est pas la demande. Elle explose. Les clients se tournent même vers AMD pour pallier les délais de livraison de Nvidia. Mais la question est la capacité à livrer et à maintenir les marges malgré les contraintes géopolitiques, notamment les restrictions sur les ventes de puces en Chine.

À court terme, le marché se prépare à une oscillation de 6 % sur l’action Nvidia, ce qui serait paradoxalement sa réaction la plus faible depuis mai 2023.

Bitcoin en embuscade

Pendant ce temps, le Bitcoin reste sur une trajectoire ascendante. Ce mercredi, il a rebondi vers 112 300 $, soutenu par l’anticipation de baisses de taux de la Fed. Mais la vraie question est ailleurs : Nvidia peut-elle offrir le prochain catalyseur ?

Si le rapport est solide, la confiance dans le cycle techno pourrait pousser de nouveaux flux vers le BTC. Si au contraire Nvidia déçoit, le risque est de voir une consolidation rapide. Dans les deux cas, la volatilité est garantie.

Un contexte macro tendu

Il serait réducteur de n’analyser que Nvidia et Bitcoin. Le marché obligataire reste sous pression. La courbe des taux s’est encore accentuée. Les rendements à 10 ans remontent à 4,28 %, tandis que le 30 ans dépasse 4,95 %. Un signal peu rassurant pour l’immobilier et le crédit.

Pour l’instant, les investisseurs misent sur un premier assouplissement monétaire en septembre (probabilité 85 %), suivi potentiellement d’autres baisses d’ici fin 2025. Mais le doute subsiste sur la profondeur de la demande pour la dette américaine, surtout avec un déficit qui continue de s’alourdir.

Ce contexte rend le Bitcoin particulièrement attractif pour ceux qui cherchent une alternative au système obligataire. Mais il ajoute aussi un facteur d’incertitude majeur : la réaction des marchés traditionnels pourrait peser sur la dynamique crypto.

Un test grandeur nature

Nvidia n’est pas seulement une entreprise de semi-conducteurs. Elle est devenue un baromètre de la confiance économique et technologique. Et, de manière étonnante, un catalyseur pour le Bitcoin.

Si les prévisions se confirment, le BTC pourrait profiter d’un nouveau souffle haussier, alimenté par la confiance dans le cycle d’innovation. Mais en cas de déception, les traders devront composer avec une corrélation inversée, marquée par la prudence.

Dans tous les cas, l’annonce de Nvidia sera l’un des rendez-vous les plus suivis de l’année. Et pour les traders crypto, elle pourrait bien représenter un signal décisif.

Source : Bitcoindata21

