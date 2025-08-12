Les ETF crypto s’imposent dans les portefeuilles institutionnels

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Août 12, 2025

Depuis début 2024, plus de 1 300 ETF ont vu le jour. Sur ce total, 10 des 20 plus performants sont liés aux cryptomonnaies, dont les 4 premières places du classement. Du jamais vu pour un secteur encore considéré comme « expérimental » il y a peu.

Les institutions accélèrent la cadence

Hedge funds, fonds de pension, universités prestigieuses… Les acteurs institutionnels ne se contentent plus d’observer. Ils investissent massivement, profitant de la transparence et de la liquidité qu’offrent les ETF. Les produits crypto rivalisent désormais avec les ETF actions et obligations dans les portefeuilles professionnels.

En tête, l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) avec 57,45 milliards $ sous gestion, suivi du Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) à 12,13 milliards $ et de l’iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) à 9,59 milliards $. À eux seuls, ces trois produits illustrent l’appétit des investisseurs institutionnels, autrefois sceptique sur les cryptos.

Ce basculement se lit aussi dans la diversité des produits : 5 ETF Bitcoin spot, 2 ETF Ethereum spot, 2 ETF liés à MicroStrategy (MSTR) et même un ETF Ethereum à effet de levier figurent parmi les meilleures performances depuis leur lancement.

Pourquoi les ETF crypto séduisent Wall Street

Pour les institutions, ces produits offrent le meilleur des deux mondes :

Une exposition directe aux cryptomonnaies leaders (BTC, ETH)

aux cryptomonnaies leaders (BTC, ETH) Une sécurité réglementaire et une garde institutionnelle, évitant les risques liés à la détention directe des actifs

Résultat : les flux vers les ETF crypto battent des records, éclipsant parfois les lancements d’ETF obligataires ou actions pourtant soutenus par les grands noms de la finance traditionnelle.

Un marché qui gagne en profondeur

Au-delà des mastodontes comme IBIT ou FBTC, d’autres ETF affichent des chiffres solides : l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) à 2,38 milliards $, le Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) à 2,32 milliards $ ou encore le Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) à 2,23 milliards $. Même des produits plus récents, comme le Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF, attirent plus d’1,6 milliard $.

L’essor des ETF crypto redéfinit les standards d’allocation d’actifs. Ce n’est plus un « pari sur l’avenir », mais un investissement stratégique à part entière.

La prochaine étape pourrait être l’arrivée d’ETF sur d’autres cryptos majeures comme XRP ou Solana. Et même des paniers comprenant plusieurs cryptos pour couvrir tout l’écosystème.

Si la tendance se confirme, les ETF crypto pourraient bientôt devenir aussi incontournables dans les portefeuilles institutionnels que l’or ou les obligations d’État. Et à voir l’appétit actuel, le mouvement est déjà bien lancé.

Source : Nate Geraci (X)

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

