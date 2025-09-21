Tether : 5Mds$ mintés en une semaine, dopés par la Fed

Alors que la Réserve fédérale a amorcé un cycle de détente avec une baisse de 25 points de base, la mécanique de liquidité s’est aussitôt emballée côté stablecoins. Tether a minté 5 milliards d’USDT en quelques jours, dont 1 milliard additionnel juste après la décision de la Fed, signe que les desks se préparent à des flux plus intenses.

La découpe des mint et le signal macro

À la faveur d’un environnement monétaire plus accommodant, l’émetteur du plus grand stablecoin a relancé la planche à tokens. D’abord, la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur de 25 points de base mi-septembre, ce qui a ravivé l’appétit pour les actifs de risque et, surtout, pour la liquidité en stablecoins. Dans les jours qui ont suivi, Tether a minté 5 milliards de nouveaux USDT, dont 1 milliard supplémentaire révélé le 19 septembre sur Ethereum.

En pratique, ce rythme de création reflète des préparatifs de flux en amont: les investisseurs utilisent l’USDT comme rampe d’accès rapide vers les marchés, tout en conservant la flexibilité d’attendre un point d’entrée.

Le mint d’un milliard d’USDT sur Ethereum s’est ajoutée aux 4 milliards déjà créés avant la décision de la Fed. Enfin, ce mouvement confirme que les ajustements de politique monétaire se répercutent d’abord sur les canaux de liquidité, avant même d’apparaître sur les prix des actifs.

Rééquilibrage des réseaux et domination de l’offre

Parallèlement, la cartographie on-chain évolue. D’un côté, Ethereum capte désormais la plus grosse part d’USDT en circulation, autour de 81 milliards, tandis que Tron suit de très près avec environ 78,6 milliards. De l’autre, des poches plus modestes persistent sur BNB Chain et Solana.

Autrement dit, la bascule vers Ethereum s’explique autant par l’effet vitrine des intégrations institutionnelles que par la profondeur de son écosystème DeFi. De plus, la création express d’USDT sur plusieurs réseaux à la suite d’un catalyseur macro montre que l’émetteur optimise ses canaux de distribution selon les coûts, la vitesse et la demande locale en devises.

Enfin, cette répartition facilite le passage fiat-to-crypto via les agrégateurs et les on-ramps, ce qui réduit la friction au moment où les investisseurs cherchent à se positionner pour le prochain mouvement de marché.

Adoption en accélération côté utilisateurs

Au-delà des chiffres de mint, l’USDT élargit sa base d’utilisateurs. Concrètement, des millions de nouveaux portefeuilles détenant au moins 1 dollar d’USDT sont apparus au cours des trois derniers mois, signe d’une adoption plus granulaire, pays émergents compris.

Ce dynamisme n’est pas qu’un bruit passager, il correspond à une utilisation accrue de l’USDT comme épargne dollarisée et comme unité de compte dans les paiements crypto, surtout quand l’inflation locale ou les contrôles de capitaux pèsent.

À l’appui de cette thèse, Paolo Ardoino souligne que l’USDT a ajouté près de trois fois plus de nouveaux détenteurs à 1 dollar ou plus que l’ensemble des concurrents sur la même période, ce qui renforce l’idée d’un effet réseau difficile à rattraper.

USDT brings digital dollar savings to the world, adding 2.9x more new $1+ holders than all other stablecoins combined over the past 90 days pic.twitter.com/aIFleIkNFB — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 19, 2025

Lecture de cycle et implications pour la fin d’année

Replacer ces données dans le cadre global des stablecoins éclaire la suite. Avec 172 milliards d’USDT en circulation, soit près de 59 % d’une capitalisation sectorielle voisine de 292,6 milliards, la pièce dominante dicte le tempo de la liquidité crypto.

Dans un contexte où la Fed a entamé un cycle de baisse, la combinaison d’un coût du capital en repli et d’une rampe de liquidité qui s’épaissit plaide pour un regain d’activité sur le spot comme sur la DeFi.

Par ailleurs, l’avantage pris par Ethereum en part d’offre USDT suggère que la prochaine vague de déploiements passera d’abord par ses marchés et ses protocoles de prêt. L’empilement des mint successifs rappelle que l’offre en stablecoins s’ajuste en temps réel aux besoins des desks et des traders, ce qui peut précéder des expansions de volatilité.

Enfin, si de nouvelles baisses de taux se matérialisent, la trajectoire actuelle de l’USDT laisse entrevoir une poursuite de la demande en dollar numérique, avec un effet d’entraînement sur les volumes et, potentiellement, sur l’appétit pour le risque d’ici la fin de l’année.

Source : Defillama

