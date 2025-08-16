USA : Le DOJ saisit 2,8 M$ en cryptomonnaies dans une affaire de rançongiciel

La lutte contre les rançongiciels n’est plus un sujet technique réservé aux experts en cybersécurité. Elle est aujourd’hui une question de souveraineté économique et de stabilité financière. Jeudi 14 août, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé la saisie de 2,8 millions de dollars en cryptomonnaies, des liquidités et un véhicule de luxe, dans une affaire visant un ressortissant accusé de fraude et de blanchiment.

Une opération judiciaire à forte portée symbolique

Le DOJ cible Ianis Aleksandrovich Antropenko, soupçonné d’avoir orchestré des attaques de rançongiciel contre des entreprises et des infrastructures sensibles. Les enquêteurs ont retracé ses actifs numériques grâce à six mandats fédéraux. Résultat des courses, 2,8 millions de dollars en crypto, 70 000 dollars en cash et un véhicule de luxe mis sous scellés.

Dans un avis publié jeudi, le DOJ indique que ces fonds proviendraient directement d’attaques menées contre des infrastructures critiques, des entreprises privées et même des écoles :

« Comme il est allégué dans les mandats déclassifiés, les cryptomonnaies et autres actifs constituent le produit (ou ont servi au blanchiment du produit) d’activités liées aux rançongiciels. Ces actifs ont été blanchis de différentes manières, notamment par l’utilisation du service de mixage de cryptomonnaies ChipMixer, qui a été démantelé lors d’une opération internationale coordonnée en 2023. Antropenko a également blanchi des cryptomonnaies en les échangeant contre de l’argent liquide, puis en effectuant des dépôts en espèces structurés. »

La sophistication du blanchiment n’a rien d’anodin : dépôts bancaires structurés, conversion en cash et recours massif à des services de “mixing” pour brouiller les pistes. Parmi eux, ChipMixer, plateforme démantelée en 2023 grâce à une opération coordonnée entre Europol, le FBI et plusieurs juridictions européennes.

Cette saisie illustre d’ailleurs une évolution. Washington collabore désormais étroitement avec le Canada, l’Union européenne et d’autres partenaires en vue de suivre les flux financiers sur la blockchain et geler les fonds en temps réel.

Les mixers, maillon faible du blanchiment crypto

Le recours aux mixers reste une stratégie privilégiée des groupes de ransomware. Ces services, qui “mélangent” des transactions pour en masquer l’origine, compliquent le travail d’attribution sur la blockchain. D’après une étude de Chainalysis, plus de 23 % des cryptos blanchies en 2023 ont transité par ce type de plateformes.

Le DOJ décrit, dans ses mandats déclassifiés, un montage élaboré avec, à la clé, des dépôts fractionnés et des conversions rapides en fiat. Une mécanique qui n’est pas isolée : le groupe Chaos, visé dans cette enquête, entretient des liens avec le collectif BlackSuit, déjà épinglé début août lors d’une saisie d’un million de dollars en Bitcoin.

Mais, l’autre préoccupation qui monte, c’est bien l’interdépendance des réseaux criminels. Ces acteurs partagent aujourd’hui infrastructures, logiciels malveillants et circuits financiers. Pour les autorités, cela signifie que la moindre saisie s’avère naturellement une pièce d’un puzzle mondial.

Une saisie qui relance le débat sur les réserves publiques de cryptomonnaies

Derrière l’opération judiciaire, une question plus large émerge : que faire de ces actifs saisis ? Depuis mars, un décret présidentiel autorise le transfert des crypto-confisquées vers un stock national. L’objectif visé était en effet de centraliser les avoirs et les intégrer à la stratégie budgétaire américaine.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a ainsi confirmé que le gouvernement détenait désormais près de 198 000 BTC, soit environ 23 milliards de dollars au cours actuel, exclusivement issus de procédures judiciaires. Contrairement aux spéculations de marché, il a précisé que l’État n’achèterait pas de Bitcoin supplémentaire, mais continuerait d’accumuler les saisies.

Une telle politique soulève plusieurs enjeux. D’abord, celui de la sécurité : comment garantir la protection de telles réserves contre le piratage ? Ensuite, celui de la transparence : le public saura-t-il comment ces fonds sont gérés et utilisés ? Enfin, celui de la régulation : une “trésorerie crypto” d’État pourrait bouleverser l’équilibre entre institutions financières, investisseurs privés et acteurs de la blockchain.

