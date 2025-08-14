Bull Run crypto : le trio Bitcoin, Ethereum et XRP met le feu au marché

Le moins que l’on puisse dire est que cette semaine est le théâtre d’une levée de rideau inédite pour les investisseurs crypto. Le Bitcoin établit un record historique avec son ATH qui se chiffre désormais à 124 457,12 $. Le marché anticipe à 90 % la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine dès septembre. Avec cette promesse de liquidité supplémentaire, le Bitcoin et ses lieutenants font feu de tout bois. Mais où va-t-on à partir de maintenant ?

Bitcoin : en route vers une nouvelle phase d’euphorie

C’est une réalité économique très connue sur les marchés financiers. En effet, la baisse des taux de la Banque Centrale est toujours un stimulus pour l’emprunt et pour la prise de risque par ricochet.

Le sentiment général du marché pour les prochaines semaines s’inscrit donc en faveur d’une hausse des flux entrants. Selon plusieurs analystes, la situation actuelle combine un afflux de liquidités et des conditions techniques robustes, sans signe de surchauffe immédiate.

En fait, pour de nombreux observateurs, la performance actuelle de Bitcoin s’explique par un facteur clé. Il a en effet démontré une étonnante capacité à résister aux ventes massives. Malgré une pression importante dans les carnets d’ordres, le cours reste solidement ancré près de ses records. C’est cette configuration qui laisse penser qu’en cas d’allègement de la pression vendeuse, une hausse encore plus explosive pourrait suivre.

Les opérateurs parlent déjà de « price discovery ». Il s’agit d’une zone où le marché explore de nouveaux sommets. En règle générale, cela se fait sur fond d’un optimisme exacerbé qui peut rapidement se transformer en frénésie haussière.

Ethereum : l’effet « Digital Asset Treasuries »

Bitcoin ne fait pas cavalier seul. Ethereum, le N°2 en termes de capitalisation sur le marché profite pleinement d’une nouvelle donne réglementaire aux États-Unis. En l’occurrence, cette nouvelle exemption faite en mai au staking en auto-conservation.

Une décision qui permet aux Digital Asset Treasuries (DATs) de distribuer les récompenses de staking à leurs investisseurs. Un argument marketing extrêmement redoutable et qui aux produits dérivés crypto, de larguer les ETF traditionnels aux rendement plus modestes.

Pour certains analystes, ce changement pourrait pousser ETH bien au-delà des prévisions initiales. Désormais, la perspective d’un ETH à 6 000 dollars d’ici fin 2025 relève presque d’un scénario conservateur. Les projections optimistes tablent désormais jusqu’à 8 000 voire 10 000 dollars si la dynamique se maintient.

XRP : la clarté réglementaire comme catalyseur

XRP connaît également son heure de gloire. La conclusion du long feuilleton judiciaire opposant Ripple à la SEC a levé une grande partie de l’incertitude pesant sur le jeton.

Il s’en est naturellement suivi un regain de confiance des investisseurs avec un afflux de capitaux à ce niveau également. Ici aussi, les projections sont ambitieuses, allant jusqu’à 5,81 dollars en 2024, avec une perspective de 9 dollars d’ici 2026 en cas d’adoption accrue. Pour ses partisans, XRP bénéficie aujourd’hui d’un terrain plus stable pour s’imposer comme solution de paiement transfrontalier à grande échelle.

Un optimisme qui pourrait masquer des risques

Si l’humeur générale est à l’euphorie, certains stratèges appellent à la prudence. L’hypothèse d’une baisse des taux dès septembre reste tributaire des données macroéconomiques dont on ne dispose pas encore. C’est notamment le cas pour l’évolution de l’inflation et des effets potentiels des tarifs douaniers de l’administration Trump.

Pour les voix les plus mesurées, l’actuelle configuration peut amplifier les corrections en cas de mauvaise surprise. Cela dit, il serait probablement plus intéressant de se positionner déjà en cette premier journée de record pour Bitcoin. Sous réserve bien sûr de liquider rapidement ses positions si les événements prennent une tournure différente.

