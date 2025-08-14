Flash info : le rapport sur l’inflation US fait plonger le Bitcoin

Finalement, la fête de l’ATH du Bitcoin aura été de très courte durée. Le premier revers du BTC intervient en quelques heures à publication du nouveau rapport sur l’indice des prix à la production. Dans la foulée, le Bitcoin plonge sous les 118 000 $ après avoir établi un nouveau record historique à 124 457,12 $ plus tôt dans la journée. Sur le marché, c’est une situation quasi chaotique qui s’installe

Entre espoir et incertitude monétaire

Le rapport affiche une hausse annuelle de 3,3 %, largement au-dessus des 2,5 % anticipés et du 2,3 % relevé le mois précédent. Il s’agit de la plus forte progression mensuelle depuis juin 2022.

Un niveau en cassure nette avec les données sur l’indice des prix à la consommation (CPI). Publiées mardi, ils indiquaient en effet, une inflation plus contenue. Cela avait notamment entretenu l’optimisme sur un possible assouplissement monétaire à court terme.

Le CPI avait initialement renforcé les paris sur une baisse de taux dès septembre, mais la surprise du PPI brouille désormais les cartes. Des prix à la production plus élevés signalent que les pressions inflationnistes persistent, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à temporiser avant d’assouplir sa politique monétaire.

Malgré tout, les données du CME FedWatch indiquent encore une probabilité de 90,5 % pour une réduction de taux de 0,25 % le 17 septembre. C’est toutefois un recul marqué par rapport à la veille, où cette probabilité frôlait les 100 %.

Des signaux techniques déjà fragiles

La baisse actuelle du Bitcoin ne repose pas uniquement sur les chiffres macroéconomiques. Des signaux techniques de faiblesse étaient déjà apparents. Un écart baissier entre le prix et l’indice de force relative (RSI) s’est vu relevé après le passage au-dessus de 123 000 $, laissant craindre un essoufflement.

Cette divergence a été suivie d’un schéma de “swing failure”. Il s’agit d’une configuration où une cassure haussière échoue rapidement, souvent annonciatrice de volatilité et de mouvements erratiques. Le reflux a absorbé la liquidité interne entre 119 000 $ et 117 500 $, ouvrant la voie à une phase de consolidation.

Les niveaux à surveiller

À court terme, un scénario haussier supposerait un retour et une clôture nette au-dessus de 120 000 $ sur le graphique 4 heures. Mais le risque d’un repli sous les 117 000 $ reste présent. Il est notamment alimenté par un fractal de marché précédemment observé en janvier et qui a précédé une correction notable.

Sur une vue élargie en trois jours, le BTC affiche un double sommet. Or en règle générale, cette structure est associée aux périodes de repli. Mais si le support des 112 000 $ tient, le marché pourrait offrir un terrain favorable aux altcoins dans un contexte de consolidation. En revanche, une cassure sous ce seuil ouvrirait la porte à une correction plus profonde vers 105 000 $ – 110 000 $.

Un marché en phase d’attente

Après un gain de 11 % en douze jours, la correction actuelle s’inscrit davantage dans un ajustement technique que dans un retournement brutal. La combinaison d’un contexte macroéconomique incertain et de signaux graphiques mitigés invite cependant à la prudence.

Pour l’instant, Bitcoin semble engagé dans une bataille de court terme entre acheteurs opportunistes et vendeurs prudents. En attendant, les prochaines données économiques et signaux plus clairs de la Fed, pourraient bien déterminer si le récent sommet à 123 400 $ n’était qu’un point d’étape.

